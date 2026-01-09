Milanović uoči sastanka sa šefom NATO-a: Ne podržavam puno stvari koje govori

Glavni tajnik NATO-a u ponedjeljak stiže u službeni posjet Zagrebu tijekom kojeg bi se trebao sastati i s predsjednikom, ujedno vrhovnim zapovjednikom vojske.

Milanović je rekao da je Rutte „dobrodošao u Hrvatskoj”, no da on nije dužnosnik koji „donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem".

„Kad govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje ja uopće ne podržavam”, rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.