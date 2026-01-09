Milanović uoči sastanka sa šefom NATO-a: Ne podržavam puno stvari koje govori

Uoči sposjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj predsjednik Zoran Milanović u petak je za njega rekao da 'nije jasno u čije ime govori', a da 'govori puno stvari' koje ne podržava
Glavni tajnik NATO-a u ponedjeljak stiže u službeni posjet Zagrebu tijekom kojeg bi se trebao sastati i s predsjednikom, ujedno vrhovnim zapovjednikom vojske.
Milanović je rekao da je Rutte „dobrodošao u Hrvatskoj”, no da on nije dužnosnik koji „donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem".
„Kad govori nije jasno u čije ime govori, a govori puno stvari koje ja uopće ne podržavam”, rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.
Rutte će posjetiti vojarnu 'Pukovnik Marko Živković”, sastati se s premijerom Andrejem Plenkovićem, položiti vijenac kod Spomenika domovini te se sastati s predstavnicima obrambene industrije, priopćila je vlada.
Sudeći po Milanovićevoj izjavi, bivši nizozemski premijer koji je glavni tajnik NATO-a od listopada 2024., sastat će se i s predsjednikom.
„U ponedjeljak će biti ovdje gost, popričat ćemo, ali to nije osoba koja donosi odluke”, rekao je Milanović.