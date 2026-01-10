Tjedan velikih promjena u Venezueli: Sve veći broj političkih zatvorenika izlazi na slobodu

Američki predsjednik Donald Trump i venezuelanski zastupnik Jorge Rodriguez , brat privremene predsjednice Delcy Rodriguez rekli su da je puštanje gesta mira. Trump je na društvenim mrežama objavio da je otkazao drugi val napada na Venezuelu nakon što je južnoamerička zemlja počela surađivati.

Puštanje stotina političkih zatvorenika u južnoameričkoj zemlji godinama traže skupine za zaštitu ljudskih prava, međunarodna tijela i opozicijski političari, uključujući dobitnicu Nobelove nagrade za mir , Mariju Corinu Machado čijih je nekoliko bliskih suradnika zatvoreno.

Oslobađanje zatvorenika zaokružuje tjedan dana velikih promjena u Caracasu: američki napad na Venezuelu, šokantna otmica predsjednika Nicolasa Madura, njegovo dovođenje pred sud u New Yorku na temelju optužbi za narkoterorizam, prisega Delcy Rodiguez i najava da će SAD preraditi i prodati 50 milijuna barela sirove venezuelanske nafte.

Ne postoji službeni popis koliko će točno zatvorenika biti pušteno ili tko su oni. Lokalna skupina za zaštitu ljudskih prava Foro Penal procjenjuje da je u zemlji 811 političkih zatvorenika, uključujući više od 80 stranaca, među njima dvojica iz SAD-a i jedan s američkim boravištem.