U Zadru osvanula spomen-ploča s ustaškim obilježjima: 'Zašto to rade?'

Nakon što je krajem studenog prošle godine razbijena, u Zadru je netko ponovno postavio spomen ploču poginulom branitelju Rajku Lozi , piše Slobodna Dalmacija . Kako su zabilježili fotoreporteri i nova ploča sadrži natpis 'ustaški sine' , ustaški pozdrav, a iako na kraju stoji: 'Neka ti je vječna slava i pokoj vječni, tvoji roditelji, braća i sestre', obitelj i suborci tvrde da nisu postavili novu ploču.

‘Obitelj, a ni suborci nisu postavili novu ploču. Svi zajedno smo bili na sastanku s gradonačelnikom Erlićem u vezi postavljanja nove spomen-ploče, odnosno obilježja koje bi bilo postavljeno na zidu mjesta pogibije, a unutar parka bi se izgradio spomenik. Taj dogovor je postignut s gradonačelnikom Erlićem. Za postavljanje nove ploče doznao sam tek sinoć, i to putem nečitke fotografije. Bitno je naglasiti da mi ne stojimo iza te ploče. Ne znamo tko ju je postavio, a vjerujem da će gradonačelnik postupiti u skladu s pozitivnim propisima i poštovati zakon. Sve što nije u dogovoru s obitelji treba se ukloniti. Ne znam kome je u interesu da se ovako nešto napravi, kazao je, a prenosi isti izvor.

Poručio je da se zalažu za to da se zakoni poštuju te da se ovo riješi na miran način.

'Kao 4. gradijska brigada uvijek smo bili legalisti. Borili smo se za demokraciju i pluralizam. Nismo autokracija – imamo tri stupa vlasti. Za to smo se borili i za to ginuli. Želimo da se zakoni dosljedno poštuju. Oni postoje i to je naš stav oduvijek i takav će ostati do smrti. Krv smo prolijevali za slobodu i demokraciju i moramo ih poštivati, ne samo po pitanju ove ploče. Ovo stvara dodatnu nervozu, nemir i neugodu – i gradonačelniku i nama. Zašto se to radi? Zašto čovjek koji je poginuo za Hrvatsku ne može dobiti svoj mir?, pita se Ranko Lozo.