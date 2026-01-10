'U redu je, stari, ne ljutim se na tebe': Bijela kuća objavila nov video ubojstva Renee Good

Prosvjedi protiv američke Službe za imigraciju i carine (ICE) nastavljeni su nakon smrtonosne pucnjave u kojoj je ubijena 37-godišnja žena u Minneapolisu, a demonstracije su se proširile na nekoliko drugih američkih država

Prema izvješćima medija, deseci studenata pridružili su se u petak skupovima u Minneapolisu u američkoj saveznoj državi Minnesoti, prosvjedujući protiv prisutnosti ICE-ovih službenika. Za vikend su najavljene stotine prosvjeda i skupova diljem zemlje pod sloganom "ICE zauvijek van". Koalicija organizacija za građanska prava i prava migranata pozvala je na prosvjedne skupove, rekavši da su akcije namijenjene miru i usmjerene na protivljenje rastućem nasilju ICE-ovih vlasti, kao i njihovim operacijama u lokalnim zajednicama i školama.

Renee Good, 37-godišnja američka državljanka, ustrijeljena je u svom automobilu tijekom ICE-ove operacije u srijedu. Ubojstvo, koje je snimljeno videom, izazvalo je nacionalno negodovanje. Istrage o incidentu su u tijeku. Bijela kuća u petak je na društvenim mrežama objavila novi video snimljen mobitelom američkog imigracijskog službenika koji je pucao u ženu. U videu se čuje kako Good, djelujući smireno, govori službeniku: "U redu je, stari, ne ljutim se na tebe", što su neke od posljednjih riječi koje je ikada izgovorila. Nekoliko trenutaka kasnije službenik je otvorio vatru dok je Good automobilom krenula niz ulicu. UPOZORAVAMO, snimka u nastavku je uznemirujuća.

Isječak od 47 sekundi vjerojatno će dodatno rasplamsati napetosti između čelnika državnih i lokalnih vlasti i članova administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji su ponudili potpuno različite verzije pucnjave u srijedu u stambenoj četvrti Minneapolisa. Prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti, operacija ICE-a u kojoj sudjeluje oko 2000 saveznih policajaca već je nekoliko dana u tijeku na području Minneapolisa i St. Paula.