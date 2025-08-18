sigurnosna jamstva

Članak 5: Zašto se toliko spominjao na sastanku u Washingtonu i što u njemu piše?

Sastanak Trumpa i EU čelnika
Sastanak Trumpa i EU čelnika Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila na sastanku u Washingtonu američku spremnost na davanje sigurnosnih jamstva Ukrajini slično članku 5 NATO-a

'Vrlo je dobro čuti da radimo na sigurnosnim jamstvima, sličnima članku 5 NATO-a', rekla je von der Leyen.

Članak 5 je temeljno načelo NATO-a prema kojem se oružani napad na jednu ili više članica smatra napadom na sve članice.

Članak dalje navodi da će u slučaju takvog oružanog napada svaka druga članica poduzeti ‘one mjere koje smatra potrebnima, uključujući uporabu oružane sile, kako bi se obnovila i održala sigurnost sjevernoatlantskog područja’.

Članak 5 pokriva teritorij država članica u Europi i Sjevernoj Americi kao i Turskoj.

Ne odnosi se na baze u inozemnim državama ili teritorijima izvan područja Saveza – primjerice, nije se primjenjivao na Vijetnamski rat, Falklandski rat ili na nedavni iranski napad na američku bazu u Kataru. Kada članica NATO-a aktivira Članak 5, saveznici mogu pružiti bilo kakvu pomoć koju smatraju potrebnom kao odgovor na situaciju.

To ne znači automatski vojnu pomoć – svaka pojedinačna članica sama odlučuje koje će mjere poduzeti.

Ta se pomoć potom koordinira s ostatkom Saveza.

Ovo je već na osnivanju NATO-a bilo izvor napetosti između Europe i SAD-a – SAD se nije želio obvezati na automatsko pružanje pomoći – i vrlo je slično onome što danas vidimo kod predsjednika Trumpa.

Članak 5 aktiviran je samo jednom i to nakon napada 11. rujna 2001. godine na SAD. NATO saveznici su aktivirali Članak 5 i pritekli Americi u pomoć.

To je kulminiralo NATO-ovom invazijom na Afganistan zbog optužbi da je vladajući Taliban pružio utočište al-Qaidi.

Europski čelnici stigli u Bijelu kuću Izvor: Profimedia / Autor: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.

  • 22:14

    Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog. 
vraćaju se u domovinu

vraćaju se u domovinu

Poljaci masovno napuštaju Njemačku: 'Ovo je propala zemlja'
prijeti mu zatvor

prijeti mu zatvor

Sin norveške princeze optužen za više silovanja i teške seksualne zločine

