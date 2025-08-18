Članak 5: Zašto se toliko spominjao na sastanku u Washingtonu i što u njemu piše?

Članak 5 pokriva teritorij država članica u Europi i Sjevernoj Americi kao i Turskoj.

Članak dalje navodi da će u slučaju takvog oružanog napada svaka druga članica poduzeti ‘one mjere koje smatra potrebnima, uključujući uporabu oružane sile, kako bi se obnovila i održala sigurnost sjevernoatlantskog područja’.

Članak 5 je temeljno načelo NATO-a prema kojem se oružani napad na jednu ili više članica smatra napadom na sve članice.

'Vrlo je dobro čuti da radimo na sigurnosnim jamstvima, sličnima članku 5 NATO-a', rekla je von der Leyen.

Ne odnosi se na baze u inozemnim državama ili teritorijima izvan područja Saveza – primjerice, nije se primjenjivao na Vijetnamski rat, Falklandski rat ili na nedavni iranski napad na američku bazu u Kataru. Kada članica NATO-a aktivira Članak 5, saveznici mogu pružiti bilo kakvu pomoć koju smatraju potrebnom kao odgovor na situaciju.

To ne znači automatski vojnu pomoć – svaka pojedinačna članica sama odlučuje koje će mjere poduzeti.

Ta se pomoć potom koordinira s ostatkom Saveza.

Ovo je već na osnivanju NATO-a bilo izvor napetosti između Europe i SAD-a – SAD se nije želio obvezati na automatsko pružanje pomoći – i vrlo je slično onome što danas vidimo kod predsjednika Trumpa.

Članak 5 aktiviran je samo jednom i to nakon napada 11. rujna 2001. godine na SAD. NATO saveznici su aktivirali Članak 5 i pritekli Americi u pomoć.

To je kulminiralo NATO-ovom invazijom na Afganistan zbog optužbi da je vladajući Taliban pružio utočište al-Qaidi.