Vojni čelnici država NATO-a u srijedu sastanče o Ukrajini: Na njemu će biti i Dan Caine

V. B./Hina

19.08.2025 u 17:15

Šef NATO-a Mark Rutte
Šef NATO-a Mark Rutte Izvor: EPA / Autor: JONAS ROOSENS
Vojni čelnici NATO-a trebali bi se sastati u srijedu radi razgovora o Ukrajini i daljnjem razvoju događaja, rekli su u utorak za Reuters američki dužnosnik i dužnosnik NATO-a

Američki dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti rekao je da se očekuje da će američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera, virtualno prisustvovati sastanku, ali da se ti planovi još uvijek mogu promijeniti.

Pentagon još nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a sazvao je redoviti sastanak na razini načelnika obrane, kako je to opisao anonimni izvor iz NATO-a.

Drugi dužnosnik Sjevernoatlantskog saveza rekao je da će vrhovni vojni zapovjednik saveza Alexus Grynkewich izvijestiti načelnike obrane o rezultatima sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci prošli tjedan.

