Četiri tankera iz 'flote u sjeni' vratila su se u Venezuelu

Flotila od desetak natovarenih plovila i najmanje tri druga prazna broda napustila je venezuelske vode prošlog mjeseca, očito prkoseći embargu koji je američki predsjednik Donald Trump nametnuo od sredine prosinca, a koji je izvoz nafte iz zemlje sveo na minimum.

Jedan od brodova, supertanker M Sophia pod panamskom zastavom, presreo je i zaplijenio SAD ovog tjedna prilikom povratka u zemlju; dok je drugi, tanker Aframax Olina pod zastavom Sao Tome i Principea, presretnut, ali je u petak pušten Venezueli , izjavila je državna tvrtka PDVSA. Još tri broda koja su isplovila u toj flotili, Merope pod zastavom Paname, Min Hang pod zastavom Cookovih Otoka i Thalia III pod zastavom Paname, uočena su na Tankertrackers.com u venezuelskim vodama kasno u petak putem satelitskih snimaka.

Američke vlasti su u petak izjavile da će Olina - ranije poznata kao Minerva M - biti oslobođena. Sljedeći korak za zemlju, koja ostaje pod strogim nadzorom SAD-a nakon što je prošli tjedan otela predsjednika Nicolasa Madura, bio bi početak organiziranog izvoza sirove nafte kao dijela sporazuma o opskrbi naftom vrijednog 2 milijarde dolara o kojem pregovaraju Caracas i Washington, rekli su.

Na sastanku s vodećim rukovoditeljima naftnih tvrtki u petak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da su dogovori o opskrbi napredovali. Globalne trgovačke kuće Vitol i Trafigura ovog su tjedna dobile prve američke licence za pregovaranje i prijevoz venezuelskog izvoza, a očekuju se i isporuke nafte zemlji OPEC-a, rekli su izvori.