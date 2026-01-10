Stanovnici Caracasa: Mirno je, ali se osjeća napetost, nitko ne želi na ulicu

Vlada nije uvela policijski sat, nema vojske na ulicama ni redova ispred trgovina, no stanovnici su na oprezu.

"Mirno je, ali se osjeća napetost", kaže Gregorio Yepez, glavni urednik portala Contrapunto, u telefonskom razgovoru za Hinu iz Caracasa u subotu.

Na snazi je dekret prema kojem policija može privesti svakoga tko slavi američki napad na Venezuelu i suspendirano je pravo na javna okupljanja i prosvjede.

Hrvatska zajednica je stoga odlučila odgoditi sastanak pjevačkog zbora u Hrvatskom domu, prostoru za druženje u Caracasu.