Ne može se stati kod jedne: Svilenkaste, savršene palačinke po receptu Selme iz 'MasterChefa'

Ako postoji neko jelo koje baš svatko u bilo kojem dijelu svijeta voli jesti, onda su to palačinke. Bilo da je riječ one američkim, nizozemskim, francuskim, riječ palačinke (na svim svjetskim jezicima) izazivaju osjećaj nodoljive žudnje za finim mekanim tijestom.

Bez obzira na to koju varijantu odaberete, palačinke će uvijek biti savršen obrok koji će vas razveseliti u svako doba dana. U nastavku vam donosimo recept koji je objavljen na Selminom Instagram profilu .

Sastojci

1 jaje

1 šalica mješavine mlijeka i vode

1 šalica brašna

Po potrebi dodajte još tekućine ili brašna.

Trik za poseban miris: u smjesu umiješajte malo otopljenog maslaca.

Priprema

Tri jabuke narežite na kockice. Na maslacu otopite žlicu muscovado šećera pa dodajte jabuke. Kratko ih karamelizirajte, zatim ubacite štapić cimeta i malo muškatnog oraščića.

Palačinke napunite karameliziranim jabukama i prelijte karamel umakom. A karamel umak ne bi bio tako poseban bez maslaca u njemu – i radi se jednostavnije nego što mislite: otopite pola šalice šećera, a kad šećer dobije boju meda dodajte nekoliko kockica maslaca i podlijte s pola šalice slatkog vrhnja. Miješajte na laganoj vatri dok se šećer potpuno ne otopi. Kad dobijete svilenkast karamel, po želji dodajte prstohvat soli.

Prelijte palačinke karamelom, a ako nešto ostane, spremite u staklenu teglicu i držite u hladnjaku.