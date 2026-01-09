TOPE SE U USTIMA

Ne može se stati kod jedne: Svilenkaste, savršene palačinke po receptu Selme iz 'MasterChefa'

D.A.M.

09.01.2026 u 21:20

Selma Karić
Selma Karić Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik, Nova TV promo
Bionic
Reading

Palačinke su jedan od najomiljenijih obroka - jednostavne, pristupačne i obožavane od svih, bez obzira na dob, ukuse ili kuharske vještine. Možete ih se pripremiti u slanim varijantama punjenim sirom i šunkom ili slatkim s čokoladom, voćem ili sladoledom. Priprema ne traje dugo, a uz malo truda, svatko može postići savršene palačinke. Selmine s karameliziranim jabukama i cimetom su pravi vikend hit

Ako postoji neko jelo koje baš svatko u bilo kojem dijelu svijeta voli jesti, onda su to palačinke. Bilo da je riječ one američkim, nizozemskim, francuskim, riječ palačinke (na svim svjetskim jezicima) izazivaju osjećaj nodoljive žudnje za finim mekanim tijestom.

vezane vijesti

Bez obzira na to koju varijantu odaberete, palačinke će uvijek biti savršen obrok koji će vas razveseliti u svako doba dana. U nastavku vam donosimo recept koji je objavljen na Selminom Instagram profilu.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Sastojci

  • 1 jaje
  • 1 šalica mješavine mlijeka i vode
  • 1 šalica brašna

Po potrebi dodajte još tekućine ili brašna.

Trik za poseban miris: u smjesu umiješajte malo otopljenog maslaca.

Priprema

Tri jabuke narežite na kockice. Na maslacu otopite žlicu muscovado šećera pa dodajte jabuke. Kratko ih karamelizirajte, zatim ubacite štapić cimeta i malo muškatnog oraščića.

Palačinke napunite karameliziranim jabukama i prelijte karamel umakom. A karamel umak ne bi bio tako poseban bez maslaca u njemu – i radi se jednostavnije nego što mislite: otopite pola šalice šećera, a kad šećer dobije boju meda dodajte nekoliko kockica maslaca i podlijte s pola šalice slatkog vrhnja. Miješajte na laganoj vatri dok se šećer potpuno ne otopi. Kad dobijete svilenkast karamel, po želji dodajte prstohvat soli.

Prelijte palačinke karamelom, a ako nešto ostane, spremite u staklenu teglicu i držite u hladnjaku.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OSOBNOST na CIJENI

OSOBNOST na CIJENI

Efektni dodaci, široke hlače i nikad tanja obuća: Modni komadi koji su obilježili godinu iza nas
TKO ĆE SE ZALJUBITI?

TKO ĆE SE ZALJUBITI?

Provjerite jeste li među njima: Ova četiri horoskopska znaka mogla bi pronaći ljubav u 2026. godini
TOPE SE U USTIMA

TOPE SE U USTIMA

Ne može se stati kod jedne: Svilenkaste, savršene palačinke po receptu Selme iz 'MasterChefa'

najpopularnije

Još vijesti