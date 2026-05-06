Započinje suđenje: Dabro nasmijan stigao na sud, nije bio rječit

Prilikom dolaska na sud Josip Dabro na pitanje novinara što očekuje, kratko je poručio 'vidjet ćemo', navodi N1.

Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka nakon što su ispitani svi svjedoci.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.