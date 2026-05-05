Vatrogasci na A3 jure na intervenciju, a pogledajte što rade vozači: Kultura je velika 0

Na stranici "Vatrogasci – 193" na Facebooku objavljena je snimka vožnje vatrogasaca po autocesti A3, koji su jurili na intervenciju, a na kojoj se vidi da drugi vozači nisu napravili hitni koridor
Riječ je o intervenciji kod odmorišta Sredanci u smjeru Bregane gjde je smrtno stradao vozač kamiona koji je probio zaštitnu ogradu,zabio se u stup i zapalio.
Na snimci se također vidi da su vatrogasci zbog gužve morali izići pred kamion i govoriti vozačima da se pomaknu.
Kako je za Dnevnik.hr ispričao jedan od vatrogasaca koji je sudjelovao u intervenciji 'na svakom nadvožnjaku postoji plakat na kojem se poziva vozače da u slučaju nesreće naprave hitni koridor, ali uvijek postoje oni koji se toga ne pridržavaju', Dodao je da je drugom je DVD-u trebala pomoć, tražili su asistenciju, ali da se oni deset minuta nismo mogli probiti kroz gužvu.