povreda prava djeteta

U srijedu počinje suđenje bivšem ministru i saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri

M. Šu./Hina

05.05.2026 u 15:54

Josip Dabro
Josip Dabro Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Na osječkom Općinskom sudu u srijedu se očekuje početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta (DP) Josipu Dabri kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanja oružja i eksploziva.

Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka nakon što su ispitani svi svjedoci.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

S obzirom da je tijekom istrage predmet imao oznaku tajnosti, zbog sumnji u povredu prava djeteta, s Općinskog suda su, nakon potvrđivanja optužnice, u studenom 2025. godine izvijestili kako je, što se tiče mogućeg isključenja javnosti sa suđenja, Zakonom o kaznenom postupku propisano da se javnost može isključiti za cijelu raspravu, ili njezin dio, ukoliko je to potrebno radi zaštite maloljetnih osoba.

Dabro je 23. travnja priopćio da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika DP-a te da je o svojoj odluci i razlozima informirao predsjednika stranke Ivana Penavu.

