Smrtonosna nesreća na A1: BMW se zabio u automobil, silovit udarac usmrtio vozača i psa

M. Šurina

06.05.2026 u 08:45

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 kod Draganića poginuo je 64-godišnji vozač, dok će 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zbog izazivanja nesreće biti kazneno prijavljen.

Na autocesti A1 na području općine Draganić u utorak navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 64-godišnji hrvatski državljanin.

Nesreća se dogodila oko 21.36 sati, kada je 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, upravljajući automobilom njemačkih registarskih oznaka prema jugu, zbog neprilagođenog razmaka udario u automobil krapinskih registarskih oznaka koji se kretao ispred njega.

Od siline udara vozilo 64-godišnjaka odbačeno je u zaštitnu metalnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na prometnu traku.

Vozač je preminuo na mjestu nesreće, a uginuo je i jedan pas koji se nalazio u automobilu. Drugi pas je ozlijeđen te zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a utvrđeno je da je smrtno stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

Policija je izvijestila da će 33-godišnjak nakon kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Promet tom dionicom autoceste bio je u prekidu do 2.10 sati iza ponoći.

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

oglasio se

ALARMANTNA ANALIZA

