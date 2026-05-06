Smrtonosna nesreća na A1: BMW se zabio u automobil, silovit udarac usmrtio vozača i psa

Na autocesti A1 na području općine Draganić u utorak navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 64-godišnji hrvatski državljanin.

Nesreća se dogodila oko 21.36 sati, kada je 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, upravljajući automobilom njemačkih registarskih oznaka prema jugu, zbog neprilagođenog razmaka udario u automobil krapinskih registarskih oznaka koji se kretao ispred njega.

Od siline udara vozilo 64-godišnjaka odbačeno je u zaštitnu metalnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na prometnu traku.

Vozač je preminuo na mjestu nesreće, a uginuo je i jedan pas koji se nalazio u automobilu. Drugi pas je ozlijeđen te zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a utvrđeno je da je smrtno stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom.

Policija je izvijestila da će 33-godišnjak nakon kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Promet tom dionicom autoceste bio je u prekidu do 2.10 sati iza ponoći.