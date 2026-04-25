SUSRET U STARIM MIKANOVCIMA

Milanović dobacio Dabri: 'Gdje si, ustašo'

L. Š.

25.04.2026 u 21:47

Josip Dabro i Zoran Milanović
Josip Dabro i Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Neočekivani susret dogodio se u subotu u Starim Mikanovcima – ondje je predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici povodom Dana Općine

Na sjednici je bio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji od prije nekoliko dana više nije glavni tajnik stranke. Dabro i Milanović susreli su se nakon službenog dijela, a Dabro je, kako javlja RTL, potvrdio da ga je predsjednik u šali pozdravio – citiram – 'Gdje si, ustašo'.

Dabro mu je brzo odgovorio, nadovezujući se na predsjednikov govor u kojem je sebe Milanović nazvao 'zakopčanim domobranom', kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj politici i odnosu prema Rusiji te ratu u Ukrajini.

