Zagreb pokreće dogradnju Dječjeg vrtića Sesvete u Novom Brestju

Procijenjena vrijednost radova s opremanjem iznosi gotovo 3,3 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu će se 2,65 milijuna eura financirati iz gradskog proračuna, a 650 tisuća eura iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

16 umjesto 11 odgojnih skupina

Projekt vrtića u Novom Brestju predviđa izgradnju novog dvoetažnog krila kojim će se kapacitet povećati s postojećih 11 na ukupno 16 odgojno-obrazovnih skupina. Novi dio bit će organiziran kao zasebna funkcionalna cjelina s vlastitim ulazom, ali povezana s postojećom zgradom natkrivenim hodnikom.

U prizemlju su planirane dvije jasličke i jedna vrtićka skupina, dok će na katu biti smještene još dvije vrtićke skupine te prostori za odgojitelje i ostale zaposlenike. Sve sobe boravka imat će vlastite garderobe i sanitarne čvorove, kao i izravan izlaz na natkrivene terase i vanjske površine.