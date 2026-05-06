Zagreb pokreće dogradnju Dječjeg vrtića Sesvete u Novom Brestju

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izvođača radova na dogradnji područnog objekta Dječjeg vrtića Sesvete u Novom Brestju, početak radova planiran je na jesen, a završetak u roku od godinu dana, priopćile su u srijedu gradske vlasti
Procijenjena vrijednost radova s opremanjem iznosi gotovo 3,3 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu će se 2,65 milijuna eura financirati iz gradskog proračuna, a 650 tisuća eura iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
16 umjesto 11 odgojnih skupina
Projekt vrtića u Novom Brestju predviđa izgradnju novog dvoetažnog krila kojim će se kapacitet povećati s postojećih 11 na ukupno 16 odgojno-obrazovnih skupina. Novi dio bit će organiziran kao zasebna funkcionalna cjelina s vlastitim ulazom, ali povezana s postojećom zgradom natkrivenim hodnikom.
U prizemlju su planirane dvije jasličke i jedna vrtićka skupina, dok će na katu biti smještene još dvije vrtićke skupine te prostori za odgojitelje i ostale zaposlenike. Sve sobe boravka imat će vlastite garderobe i sanitarne čvorove, kao i izravan izlaz na natkrivene terase i vanjske površine.
Ukupna površina vrtića premašit će 2700 četvornih metara, od čega se više od 1000 odnosi na dogradnju. Više od polovice čestice bit će uređeno kao zelena površina s parkovnim sadržajima i dječjim igralištem.
Projekt uključuje i niz rješenja usmjerenih na energetsku učinkovitost i održivost, poput korištenja obnovljivih izvora energije i sustava za racionalno upravljanje vodom, a dograđeni dio bit će usklađen sa suvremenim pedagoškim i sigurnosnim standardima, navode iz Grada Zagreba.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da Grad nastavlja širiti vrtićke kapacitete i unapređivati dostupnost predškolskog odgoja.
"Mrežu gradskih vrtića razvijamo planski, u svim gradskim četvrtima s ciljem da svako dijete ima mjesto u kvalitetnom vrtiću blizu mjesta stanovanja. Istovremeno odgovorno upravljamo postojećim objektima – u njihovo održavanje i modernizaciju ulažemo povijesno velika sredstva", rekao je Tomašević.
Dodao je da će do ove jeseni otvoriti 20 vrtića otkad su preuzeli upravljanje gradom. Od ukupno 28 projekata, 16 je već završeno, a 12 projekata je u realizaciji, pri čemu 84 posto sredstava dolazi iz gradskog proračuna, a 16 posto iz EU fondova putem NPOO-a, naglasio je Tomašević.