pod okriljem mraka

Neočekivani noćni gost uletio u Zoološki vrt u Zagrebu

V. B./Hina

06.05.2026 u 16:42

Zoološki vrt
Zoološki vrt Izvor: Pixsell / Autor: Borna Filic/PIXSELL
Zagrebački Zoološki vrt (ZOO) izvijestio je u srijedu o noćnom posjetitelju, u krugu vrta pronađen je dabar koji je ondje proveo noć prije nego što je vraćen u prirodu

"Ovaj put nije prvotravanjska šala! Noćas smo na prespavancu u Zoološkom vrtu zaista imali jednu životinju više", priopćili su iz ZOO-a Zagreb.

Kako navode, timaritelji su u utorak kasno poslijepodne uočili nagrižene mlade vrbe i utabanu stazu kroz polegnutu travu, što je upućivalo na prisutnost nepozvanog gosta. Prateći tragove, pronašli su dabra kako se odmara u sjeni žbunja.

Nakon što je uhvaćen i pregledan, veterinar je utvrdio da je riječ o zdravoj, odrasloj jedinki.

U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Grada Zagreba dabar je već sljedećeg jutra vraćen u prirodu.

