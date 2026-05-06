Neočekivani noćni gost uletio u Zoološki vrt u Zagrebu

"Ovaj put nije prvotravanjska šala! Noćas smo na prespavancu u Zoološkom vrtu zaista imali jednu životinju više", priopćili su iz ZOO-a Zagreb.

Kako navode, timaritelji su u utorak kasno poslijepodne uočili nagrižene mlade vrbe i utabanu stazu kroz polegnutu travu, što je upućivalo na prisutnost nepozvanog gosta. Prateći tragove, pronašli su dabra kako se odmara u sjeni žbunja.