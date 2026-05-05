OLIMPIJCI, SVJETSKI PRVACI I VETERANI

Veslačke legende dolaze na spektakl u Splitu

Damir Petranović

05.05.2026 u 09:48

Međunarodna veslačka regata Sveti Duje 2021. godine Izvor: Pixsell / Autor: Milan Sabic/PIXSELL
Elita europskog sveučilišnog veslanja, uključujući posade s najprestižnijih europskih sveučilišta, ovog tjedna po 24. put okupit će se u Splitu na tradicionalnoj Međunarodnoj veslačkoj regati Sveti Duje

Natjecanje će se održavati tijekom dva dana, u subotu i nedjelju, na dvije regatne staze u Spinutu i na samoj splitskoj Rivi. Svečano otvaranje održat će se dan ranije u Galeriji Ivana Meštrovića.

U svom 24. izdanju regata je okupila 27 studentskih osmeraca s najprestižnijih sveučilišta Europe, uključujući Oxford, Cambridge i Imperial College iz Londona, te četiri hrvatske visokoškolske ustanove. Natjecanje u Spinutu započinje u subotu, 9. svibnja, dok je 10. svibnja središnji događaj, spektakularna Utrka legendi na splitskoj Rivi, u kojoj će rame uz rame veslati bivši olimpijci, svjetski prvaci i veterani iz Splita, Oxforda i Cambridgea.

Kratka, eksplozivna utrka u akvatoriju gradske luke na stazi od samo 220 metara pred tisućama gledatelja tradicionalno izaziva golemu pozornost Splićana i njihovih gostiju.

Regata Sveti Duje proteklih godina izrasla je u prepoznatljiv sportski, kulturni i turistički brend, koji svakog svibnja Split stavlja na kartu najvažnijih veslačkih događanja Europe te je jedan od temelja organizacije Europskih sveučilišnih igara u ovom gradu 2028. godine.

