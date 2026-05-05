Veslačke legende dolaze na spektakl u Splitu

Natjecanje će se održavati tijekom dva dana, u subotu i nedjelju, na dvije regatne staze u Spinutu i na samoj splitskoj Rivi. Svečano otvaranje održat će se dan ranije u Galeriji Ivana Meštrovića.

U svom 24. izdanju regata je okupila 27 studentskih osmeraca s najprestižnijih sveučilišta Europe, uključujući Oxford, Cambridge i Imperial College iz Londona, te četiri hrvatske visokoškolske ustanove. Natjecanje u Spinutu započinje u subotu, 9. svibnja, dok je 10. svibnja središnji događaj, spektakularna Utrka legendi na splitskoj Rivi, u kojoj će rame uz rame veslati bivši olimpijci, svjetski prvaci i veterani iz Splita, Oxforda i Cambridgea.