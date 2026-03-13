Vepar zalutao u trgovački centar: Policiji trebalo tri sata da ga izbace

Kupce u jednom berlinskom trgovačkom centru u petak ujutro dočekalo je iznenađenje kada su se iznenada našli licem u lice s veprom, zbog čega je policija privremeno zatvorila zgradu.

Policajci su koristili palete i štitove za suzbijanje nereda kako bi životinju istjerali van nakon što su ogradili trgovački centar u rubnom jugoistočnom naselju Koepenick, rekao je glasnogovornik. Na mjesto događaja prvotno je upućen tim čuvara životinja i veterinar iz obližnjeg zoološkog vrta kako bi pomogli u operaciji, opremljeni puhaljkama, puškama za uspavljivanje i drvenim štitovima. Međutim, zaključili su da je životinju nemoguće uspavati "zbog rasporeda prostorija", rekla je glasnogovornica zoološkog vrta.

Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt.

^tsm pic.twitter.com/FtTSJ7SJU7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 13, 2026

Fotografija koju je berlinska policija objavila na platformi X prikazuje vepra kako šeće pored rashlađenih pića blizu blagajne trgovine unutar trgovačkog centra Allende-Center.