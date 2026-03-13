Izlaze detalji novog ogromnog parka na Središću: 'Bit će prepoznatljiv u Zagrebu'

Nakon najava novog parka u Novom Zagrebu, podružnica ZG Holdinga, Zrinjevac, obavit će pripremne i zemljane radove. Kako navodi Večernji list, vrijednost ugovora iznosi 32 854,34 eura s PDV-om.
Grad Zagreb je naveo da je cilj sagraditi park koji će 'svojim specifičnostima i estetskom vrijednošću' biti prepoznatljiv u Zagrebu.
Prema informacijama u Aktima gradonačelnika, nova parcela će se prostirati na 6800 kvadrata, nedaleko od Muzeja suvremene umjetnosti, uz Aveniju Dubrovnik. Uz akt koji potvrđuje da je sklopljen dogovor sa Zrinjevcem, novinarka Večernjeg Hana Ivković Šimičić navodi da je za očekivati i nove akte vezano uz hortikulturalno uređenje, postavljanje klupa i drugih sadržaja.
'Na elaborat krajobraznog uređenja – održavanja Podružnice Zrinjevac izrađenog po ovlaštenoj krajobraznoj arhitektici Danijeli Barišić ishođeno je mišljenje nadležnog Odsjeka za javne zelene površine te je potrebno sklopiti ugovor radi obavljanja pripremnih i zemljanih radova' stoji u aktima gradonačelnika.