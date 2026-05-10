Večeras nagla promjena vremena: Stižu pljuskovi i grmljavina, evo kad se očekuje smirivanje

Meteorolozi upozoravaju da bi najizraženiji pljuskovi mogli pogoditi središnje i sjeverozapadne krajeve Hrvatske , no kratkotrajne oborine moguće su i drugdje.

Sunčano vrijeme postupno će kvariti oblaci koji stižu sa jugozapada. Već od poslijepodnevnih sati u kontinentalnim krajevima lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina , a nestabilno vrijeme prema večeri moglo bi zahvatiti i dijelove Jadrana.

U unutrašnjosti zemlje jutro će biti pretežno vedro i ugodno, uz temperature između 7 i 13 °C. Tijekom dana zrak će se brzo zagrijavati pa će se najviše dnevne temperature uglavnom kretati od 21 do 26 stupnjeva. U Zagrebu se očekuje oko 25 °C, dok će u višim predjelima biti nešto svježije.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok su tijekom nestabilnosti mogući i jači udari.

Na Jadranu jača jugo, a potom stiže olujna bura

Na obali i otocima dan će također početi uz dosta sunca i vrlo ugodne temperature između 22 i 26 stupnjeva. No tijekom večeri raste mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu.

Puhat će jugo koje će prema kraju dana dodatno jačati, osobito u Dalmaciji, gdje će more biti valovitije, a zrak sparniji.

Utorak donosi nagli pad temperature

Prava promjena vremena stiže početkom tjedna. Već u ponedjeljak očekuju se povremeni pljuskovi s grmljavinom, iako će temperature još ostati relativno visoke, do oko 25 stupnjeva.

Kako prognozira Bojan Lipovšćak za N1, u noći od ponedjeljka na utorak promjena vremena zbog pritjecanja nestabilnog vlažnog zraka, prolaz hladne fronte uz grmljavinu, pljuskove te mahovite udare vjetra. Nakon prolaza hladne fronte porast tlaka zraka, zapuhat će sjeverozapadnjak i sjeverac uz pad temperature.

U utorak hladnije uz maksimalne dnevne temperature oko 17C dok će se noćne spuštati do 6 C. Na Jadranu će zapuhati jaka mjestimice olujna bura koja će se brzo širiti sa sjevernog prema južnom Jadranu. U podvelebitskom primorju bura će na mahove biti i olujna.

Od srijede pa do kraja tjedna postupna stabilizacija vremena, ali zadržat će se pravo proljetno vrijeme, promjenljivo oblačno uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake i poslijepodnevne pljuskove.

Temperatura zraka od srijede u manjem porastu. Na Jadranu će bura oslabjeti i zapuhat će vjetrovi dnevne cirkulaciju uz jak maestral na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Temperatura mora je od 15 na sjevernom Jadranu do 17 na jugu Dalmacije.