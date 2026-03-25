Ustoličena prva nadbiskupica Anglikanske crkve

Mullally (63) sjela je na stolicu svetog Augustina iz 13. stoljeća u Canterburyjskoj katedrali pred 2.000 gostiju, uključujući princa Williama i njegovu suprugu Kate, premijera Keira Starmera i vjerske vođe.

Držeći svoju prvu propovijed kao nadbiskupica, Mullally je molila da "prevlada mir u ratom razorenim dijelovima svijeta, od Bliskog istoka i Ukrajine do Sudana i Mjanmara".

Molitve i čitanja na više jezika odjekivali su katedralom tijekom službe, odražavajući globalni doseg Anglikanske crkve.

Prije ceremonije blagoslivljanja, biskup Philip Mounstephen rekao je da je dolazak žene na "drevnu dužnost, stariju od Krune" povijesni događaj.