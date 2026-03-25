Ustoličena prva nadbiskupica Anglikanske crkve

Sarah Mullally ustoličena je u srijedu kao prva nadbiskupica od Canterburya, preuzimajući kormilo kao duhovna predvodnica 85 milijuna anglikanaca diljem svijeta.
Mullally (63) sjela je na stolicu svetog Augustina iz 13. stoljeća u Canterburyjskoj katedrali pred 2.000 gostiju, uključujući princa Williama i njegovu suprugu Kate, premijera Keira Starmera i vjerske vođe.
Držeći svoju prvu propovijed kao nadbiskupica, Mullally je molila da "prevlada mir u ratom razorenim dijelovima svijeta, od Bliskog istoka i Ukrajine do Sudana i Mjanmara".
Molitve i čitanja na više jezika odjekivali su katedralom tijekom službe, odražavajući globalni doseg Anglikanske crkve.
Prije ceremonije blagoslivljanja, biskup Philip Mounstephen rekao je da je dolazak žene na "drevnu dužnost, stariju od Krune" povijesni događaj.
"To doista signalizira ogromnu promjenu koja se dogodila u životu Crkve", istaknuo je Mounstephen.
Dok je njezino imenovanje u listopadu izazvalo oštre kritike konzervativne skupine anglikanskih crkava u afričkim i azijskim zemljama pod nazivom Gafcon, blok je ovog mjeseca odustao od ranijih planova da imenuje paralelnu figuru. Gafcon je također odbacio prethodni prijedlog za rotirajuće predsjedništvo zbog zabrinutosti oko potencijalnog rivalstva.
Napetosti između progresivnih i konzervativnih kršćana nisu jedinstvene za anglikanizam, ali uloga nadbiskupa je uglavnom simbolična za razliku od Pape, koji ima jasnu vlast nad katolicima.
Prošli nadbiskupi teško su se snalazili u premošćivanju podjela oko LGBTQ+ pitanja i ženskog vodstva između sada progresivnije engleske crkve i drugih, više tradicionalnih crkava.
"Mi smo obitelj sa zajedničkim korijenom i sa svakom globalnom crkvom postoje velike različitosti", rekla je u listopadu Mullally, naglašavajući jedinstvo u različitosti.