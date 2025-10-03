Prvi put u povijesti: Žena imenovana nadbiskupicom Canterburyja

Prvi je to put da je žena imenovana na tu najvišu dužnost u povijesti Anglikanske crkve, piše Sky News i dodaje da je ženama u ovoj crkvi 2014. godine dopušteno da postanu biskupima.

Prethodni čelnik anglikanaca Justin Welby prošle godine dao je ostavku zbog skandala o zataškavanju zlostavljanja djece.

63-godišnja novoimenovana nadbiskupica Sarah Mullally udana je za Eamonna Mullallyja, s kojim ima dvoje djece. Podrijetlom je iz Wokinga u Surreyju, a bila je glavna medicinska sestra u Velikoj Britaniji od 1999. do 2004. godine.

Iako je formalni poglavar Anglikanske crkve britanski monarh, a trenutno je to kralj Charles III., nadbiskup, odnosno u ovom slučaju nadbiskupica od Canterburyja, efektivno vodi ovu crkvu.