Prvi put u povijesti: Žena imenovana nadbiskupicom Canterburyja

V. Mo.

03.10.2025 u 11:34

Nadbiskupica Canterburyja Sarah Mullally
Nadbiskupica Canterburyja Sarah Mullally Izvor: Profimedia / Autor: Gareth Fuller / PA Images
Londonska biskupica Sarah Mullally, bivša medicinska sestra, imenovana je sljedećom nadbiskupicom Canterburyja

Prvi je to put da je žena imenovana na tu najvišu dužnost u povijesti Anglikanske crkve, piše Sky News i dodaje da je ženama u ovoj crkvi 2014. godine dopušteno da postanu biskupima.

Prethodni čelnik anglikanaca Justin Welby prošle godine dao je ostavku zbog skandala o zataškavanju zlostavljanja djece.

63-godišnja novoimenovana nadbiskupica Sarah Mullally udana je za Eamonna Mullallyja, s kojim ima dvoje djece. Podrijetlom je iz Wokinga u Surreyju, a bila je glavna medicinska sestra u Velikoj Britaniji od 1999. do 2004. godine.

Iako je formalni poglavar Anglikanske crkve britanski monarh, a trenutno je to kralj Charles III., nadbiskup, odnosno u ovom slučaju nadbiskupica od Canterburyja, efektivno vodi ovu crkvu.

