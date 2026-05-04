obavljen očevid

Mladić autom sletio u kanal kod Županje: Poginula mu majka, on teško ozlijeđen

I.V./Hina

04.05.2026 u 13:22

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

U prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Štitaru kod Županje poginula je majka 21-godišnjeg vozača koji je u nesreći teško ozlijeđen, utvrđeno je očevidom o čijim je rezultatima u ponedjeljak izvijestilo Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Vukovaru

Rezultati očevida pokazuju da je 21-godišnjak, upravljajući automobilom županjskih registarskih oznaka, u mjestu Štitar, izlaskom iz zavoja u desno, zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad vozilom koje je sletjelo u odvodni kanal i prevrnulo se na krov.

Pritom je 42-godišnja majka koja se nalazila u automobilu smrtno stradala, a sin koji je vozio je teško ozlijeđen pa je helikopterom prevezen u KBC Osijek, navela je jučer policija u izvješću o nesreći.

Radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće državno odvjetništvo je naložilo obdukciju poginule žene i provođenje drugih potrebnih izvidnih i dokaznih radnji.

vezane vijesti

preporučujemo

vrijede od sutra

vrijede od sutra

Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva
priopćila policija

priopćila policija

Četiri muškarca pronađena mrtva kod Karlovca, dvojica u bolnici, vozač u bijegu
pripazite

pripazite

Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

najpopularnije

Još vijesti