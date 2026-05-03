stigla reakcija

Hrvatski olimpijski odbor se oglasio o istragama USKOK-a

M.Da.

03.05.2026 u 21:09

Hrvatski olimpijski odbor
Hrvatski olimpijski odbor Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora", navodi se u priopćenju HOO-a.

>>> USKOK kreće u češljanje Hrvatskog olimpijskog odbora: Na meti im je jedna osoba? <<<

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti", dodaje se u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TURISTIČKA SEZONA

TURISTIČKA SEZONA

Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'
HITNA PRODAJA

HITNA PRODAJA

Oružje vrijedno milijarde stiže na Bliski istok: 'Ovo je izvanredno stanje'
TIP 076 SEČUAN

TIP 076 SEČUAN

Amerikanci bi trebali biti zabrinuti: Pazite što Kinezi upravo testiraju u Južnom kineskom moru

najpopularnije

Još vijesti