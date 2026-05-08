Uhićen 37-godišnjak zbog brutalnog napada u parku: Udarao ga je dok nije ostao nepomično ležati

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede na štetu 58-godišnjaka.

Prema navodima policije, incident se dogodio 2. svibnja u parku u Ulici Aleja lipa, gdje se osumnjičeni nalazio u društvu više osoba, dok je 58-godišnjak sjedio na obližnjoj klupi.

Policija navodi da je oštećeni bio pod utjecajem alkohola te da je između njega i skupine muškaraca došlo do verbalnog sukoba.

Sukob je potom prerastao u fizički obračun. Osumnjičeni je, prema rezultatima istrage, prišao 58-godišnjaku i više ga puta udario šakom u glavu.

Muškarac je zbog udaraca izgubio ravnotežu i pao na tlo, pri čemu je glavom udario u zid. Policija navodi da ga je napadač potom nastavio udarati nogama po tijelu dok je ležao nepomično.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđen je identitet osumnjičenog, koji je potom uhićen na području Dubrave.

Nakon dovršetka istrage 37-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.