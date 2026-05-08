Pucnjava u Zagrebu: Muškarac sinoć teško ranjen u Dubravi

Pedesettrogodišnji muškarac teško je ozlijeđen u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak navečer na području zagrebačke Dubrave, a policija provodi kriminalističko istraživanje.
Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak oko 1.35 sati zaprimila dojavu kako je nekoliko sati ranije na području Dubrave najvjerojatnije iz vatrenog oružja ozlijeđen 53-godišnji muškarac.
Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, incident se dogodio u četvrtak oko 23.30 sati.
Ozljeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Policija navodi da muškarac nije životno ugrožen.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a zasad nisu objavljeni detalji o okolnostima pucnjave ni o mogućem počinitelju.