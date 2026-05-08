U Titovom parku položio vijenac u odori JNA: Policija prijavila maloljetnika

Pulska policija provela je kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Prema navodima Policijske uprave istarske, mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac u povodu obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita. Pritom je, navodi policija, bio odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije te je na glavi nosio vojnu kapu s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom.

Policija tvrdi da je takvim ponašanjem izazvao uznemirenost javnosti te ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir. Protiv maloljetnika će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog.