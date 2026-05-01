Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta

Dok Vedran Pavlek u Kazahstanu čeka izručenje Hrvatskoj, istražitelji su već dobili važan dio slagalice - njegov laptop. Prema neslužbenim informacijama, uređaj je u Hrvatsku stigao diplomatskim putem prije samog Pavleka. Riječ je o potencijalno ključnom dokaznom materijalu jer, čak i ako su podaci brisani, postoji mogućnost njihova oporavka
Vedrana Pavleka policija je privela u četvrtak navečer u privatnom apartmanu negdje u Kazahstanu, a ne u glavnom gradu Astani kako se ranije pretpostavljalo. Informaciju o uhićenju kazahstanske su vlasti iste večeri proslijedile hrvatskoj policiji, doznaje Jutarnji list.
U trenutku privođenja Pavlek nije bio sam. U apartmanu su se nalazili i državljani Kazahstana, za koje se prema prvim procjenama sumnja da su mu pružali određenu vrstu logističke podrške.
Do njegova traganja i lociranja došlo je uz koordinaciju kazahstanske i hrvatske policije. Ključni su bili podaci o njegovim letovima, koje su hrvatske vlasti podijelile s kolegama u Kazahstanu. Upravo su ti podaci pomogli istražiteljima da uđu u trag smještaju koji je rezervirao – i na kraju ga ondje i pronađu.
Laptop i više mobitela zaplijenila je policija u Turska prije otprilike tri tjedna, dok je Pavlek boravio u luksuznom hotelu, neposredno prije bijega u Kazahstan gdje je kasnije uhićen, neslužbeno je doznao 24sata. Da je riječ o velikoj količini podataka, potvrdio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je na RTL-u izjavio da se radi ‘o ogromnoj dokaznoj građi koja je na putu’.
Istraga se odnosi na sumnju da je Pavlek vodio mrežu koja je tijekom 11 godina izvukla oko 30 milijuna eura iz Hrvatski skijaški savez. Model je, prema sumnjama, uključivao fiktivne ugovore i preusmjeravanje novca preko povezanih tvrtki, nakon čega bi dio sredstava završavao kod njega. Dio novca vraćao se u gotovini za isplate “na ruke”.
Jedan od konkretnih slučajeva uključuje 116.000 eura koje je nosio bivši glasnogovornik Saveza Nenad Eror. Uz novac je pronađen popis osoba kojima je trebalo isplatiti sredstva, pri čemu su kod nekih imena stajali iznosi od 0 eura. Pavlek je, prema sumnjama, sastavljao takve liste i određivao raspodjelu novca. Sve osobe s tih popisa zasad imaju status svjedoka i ispituje ih Uskok.
Dodatnu dimenziju slučaju dali su transkripti razgovora koje je objavio novinar Marin Dešković u Jutarnjem listu. Riječ je o razgovorima između Pavleka i predsjednika Saveza Mihe Glavića, snimljenima prije pokretanja istrage i Pavlekove ostavke.
U tim razgovorima Pavlek se poziva na dokumentaciju kojom raspolaže i otvoreno upozorava da bi mogla postati javna: ‘Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti.’
Spominjao je i dugogodišnje vođenje evidencije: ‘Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Jel‘ me razumiješ?’