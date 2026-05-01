Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta

Vedrana Pavleka policija je privela u četvrtak navečer u privatnom apartmanu negdje u Kazahstanu, a ne u glavnom gradu Astani kako se ranije pretpostavljalo. Informaciju o uhićenju kazahstanske su vlasti iste večeri proslijedile hrvatskoj policiji, doznaje Jutarnji list.

U trenutku privođenja Pavlek nije bio sam. U apartmanu su se nalazili i državljani Kazahstana, za koje se prema prvim procjenama sumnja da su mu pružali određenu vrstu logističke podrške.

Do njegova traganja i lociranja došlo je uz koordinaciju kazahstanske i hrvatske policije. Ključni su bili podaci o njegovim letovima, koje su hrvatske vlasti podijelile s kolegama u Kazahstanu. Upravo su ti podaci pomogli istražiteljima da uđu u trag smještaju koji je rezervirao – i na kraju ga ondje i pronađu.

Laptop i više mobitela zaplijenila je policija u Turska prije otprilike tri tjedna, dok je Pavlek boravio u luksuznom hotelu, neposredno prije bijega u Kazahstan gdje je kasnije uhićen, neslužbeno je doznao 24sata. Da je riječ o velikoj količini podataka, potvrdio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je na RTL-u izjavio da se radi ‘o ogromnoj dokaznoj građi koja je na putu’.

Istraga se odnosi na sumnju da je Pavlek vodio mrežu koja je tijekom 11 godina izvukla oko 30 milijuna eura iz Hrvatski skijaški savez. Model je, prema sumnjama, uključivao fiktivne ugovore i preusmjeravanje novca preko povezanih tvrtki, nakon čega bi dio sredstava završavao kod njega. Dio novca vraćao se u gotovini za isplate “na ruke”.