ROBERT GRILEC

Božinović u Krapini nakon ubojstva šefa krim-policije: Napad na sigurnost društva

I.K./Hina

10.05.2026 u 13:05

Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je nakon ubojstva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane.

Ministar Božinović u Krapinu je došao nakon tragičnog događaja u kojem je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec.

"Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina", izjavio je Božinović.

Rekao je i da u ovim teškim trenucima svi stoje uz obitelj ubijenog kolege.

Stojimo uz obitelj poginulog kolege

"Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova - svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano", rekao je te naglasio da je upravo na taj način svoj posao obavljao i Robert Grilec.

Ujedno je izrazio sućut članovima obitelji preminulog policajca.

U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, a u njega je s tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske postaje Krapina, ubio njegov sumještanin. Nakon toga, istim vatrenim oružjem nanio je i sebi ozljede od kojih je kasnije umro u KB Dubrava u Zagrebu.

