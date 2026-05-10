Božinović u Krapini nakon ubojstva šefa krim-policije: Napad na sigurnost društva

Ministar Božinović u Krapinu je došao nakon tragičnog događaja u kojem je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec.

"Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina", izjavio je Božinović.

Rekao je i da u ovim teškim trenucima svi stoje uz obitelj ubijenog kolege.