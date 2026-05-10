Teška nesreća na A1, prekinut promet: Stigli vatrogasci, dignut helikopter

HAK javlja da je promet trenutno u prekidu i da se vozila isključuju na čvoru Skradin te mole vozače za oprez. Kolona je trenutno duga tri kilometra.

Čitateljica Slobodne Dalmacije javila se s lica mjesta:

"Ogromna je kolona. Jure vozila Hitne pomoći, vatrogasci, stigao je i helikopter," kazala je.

Prema prvim informacijama iz šibenske policije, sudarila su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka.

Službe na terenu

Na teren su odmah izašle sve žurne službe – policija, Hitna pomoć i vatrogasci, a na mjesto događaja stigao je helikopter Hitne medicinske službe.

Kako su rekli iz policije dvije osobe koje su sudjelovale u nesreći zatražile su liječničku pomoć.

Jedna osoba prevezena je u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split.

"O težini ozljeda u ovom trenutku ne možemo govoriti. Više informacija o okolnostima ove nesreće bit će poznato nakon očevida, koji još nije počeo" kazala je policijska glasnogovornica.

U policiji vjeruju kako će promet biti normaliziran kad helikopter s ozlijeđenom osobom uzleti prema Splitu.