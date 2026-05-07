Diplomatski šamar iz Rijada: Evo zašto je Trump odustao od spektakularno najavljene misije

Američki predsjednik Donald Trump naglo je odustao od operacije 'Projekt Sloboda' samo dva dana od najave, i to nakon što je Saudijska Arabija blokirala pristup svojim vojnim bazama i zračnom prostoru, pišu američki mediji
Plan, koji je predviđao pratnju trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac, navodno je razljutio saudijsko vodstvo jer o njemu nije bilo prethodnih konzultacija, prenosi Independent.
Samo 48 sati nakon najave Trump je odlučio pauzirati operaciju kako bi otvorio prostor za pregovore između Washingtona i Irana. Podsjetimo, Teheran je u utorak napao brodove diljem Perzijskog zaljeva te pogodio luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Prema informacijama koje prenosi NBC News, ključni razlog za Trumpovu odluku bile su pritužbe Saudijske Arabije. Dva američka dužnosnika tvrde da je Rijad jasno dao do znanja da neće dopustiti američkim snagama korištenje zračne baze Princ Sultan, smještene jugoistočno od glavnog grada Rijada. Uz to, Saudijska Arabija odbila je zahtjev da američki vojni zrakoplovi koriste njezin zračni prostor u sklopu operacije.
Prema istim izvorima, Trump je telefonski razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, no nisu uspjeli postići dogovor, što je na kraju dovelo do odustajanja od akcije.
Izvori bliski saudijskoj strani tvrde da su čelnici 'redovito u kontaktu', a komunikacija se odvija i s američkim potpredsjednikom J.D.-jem Vanceom, Središnjim zapovjedništvom SAD-a te državnim tajnikom Marcom Rubijem.
Bijela kuća kaže da je obavijestila Saudijce
'Problem s tom pretpostavkom jest da se stvari odvijaju brzo, u stvarnom vremenu', rekao je saudijski izvor za NBC News, dodajući da zemlja 'snažno podupire diplomatske napore' Pakistana u pokušaju približavanja sukobljenih strana. S druge strane, dužnosnik Bijele kuće tvrdi da su 'regionalni saveznici bili unaprijed obaviješteni'.
Diplomat iz regije istaknuo je i da operacija nije bila koordinirana s Omanom. 'Sjedinjene Države objavile su to, a tek potom krenule u koordinaciju s nama', rekao je, dodajući: 'Nismo bili uzrujani ni ljuti.'
Neimenovani američki dužnosnik pojasnio je da je za uspjeh takve operacije nužna suradnja regionalnih partnera. 'Zbog geografije je potrebno osigurati suradnju država u regiji kako bi se koristio njihov zračni prostor uz granice.'
Trump opisao operaciju kao humanitarnu misiju
Hormuški tjesnac ključna je pomorska ruta za globalnu opskrbu naftom, gnojivima i drugim robama. Nakon američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače, promet tim pravcem bio je gotovo paraliziran, što je izazvalo rast cijena na svjetskim tržištima.
Trump je tu operaciju opisao kao 'humanitarnu misiju spašavanja brodova kojima ponestaje osnovnih potrepština nakon više od dva mjeseca zarobljenosti u Perzijskom zaljevu', najavivši je da bi misija trebala započeti u ponedjeljak ujutro te upozorivši da će svaki pokušaj ometanja 'biti odlučno suzbijen silom'.