Diplomatski šamar iz Rijada: Evo zašto je Trump odustao od spektakularno najavljene misije

Plan, koji je predviđao pratnju trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac, navodno je razljutio saudijsko vodstvo jer o njemu nije bilo prethodnih konzultacija, prenosi Independent.

Samo 48 sati nakon najave Trump je odlučio pauzirati operaciju kako bi otvorio prostor za pregovore između Washingtona i Irana. Podsjetimo, Teheran je u utorak napao brodove diljem Perzijskog zaljeva te pogodio luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema informacijama koje prenosi NBC News, ključni razlog za Trumpovu odluku bile su pritužbe Saudijske Arabije. Dva američka dužnosnika tvrde da je Rijad jasno dao do znanja da neće dopustiti američkim snagama korištenje zračne baze Princ Sultan, smještene jugoistočno od glavnog grada Rijada. Uz to, Saudijska Arabija odbila je zahtjev da američki vojni zrakoplovi koriste njezin zračni prostor u sklopu operacije.

Prema istim izvorima, Trump je telefonski razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, no nisu uspjeli postići dogovor, što je na kraju dovelo do odustajanja od akcije.