Trump ima nove mete - antifu i 'nebinarne radikale': 'Slomit ćemo ih'

Administracija Donalda Trumpa objavila je novu strategiju za borbu protiv terorizma u kojoj se među glavnim prijetnjama ističu 'nasilni ljevičarski ekstremisti' i 'ekstremistička transrodna ideologija'. Dokument je predstavljen u srijedu, a signalizira značajan zaokret u odnosu na pristup prethodne vlasti

Riječ je o prvoj takvoj strategiji u drugom Trumpovu mandatu, a već na prvi pogled jasno je koliko se njegovi prioriteti razlikuju od onih njegovih prethodnika. Među tri glavna fokusa sada su mu 'nasilni ljevičarski ekstremisti', 'narkoteroristi' i 'islamistički teroristi'. Time se administracija udaljava od politike bivšeg predsjednika Joea Bidena, u kojoj je naglasak stavljan na prijetnje s desnog političkog spektra. Biden je još 2023. godine upozorio da je 'bijela supremacija najopasnija teroristička prijetnja naciji'. Nova strategija također se bavi utjecajem interneta i društvenih mreža na poticanje nasilja u zemlji, osobito u kontekstu porasta politički motiviranih napada, uključujući više pokušaja atentata na Trumpa te ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, piše Politico.

'Vidimo prijetnju' 'Vidimo prijetnju, odgovorit ćemo na nju i slomit ćemo je – bilo da je riječ o kartelima, džihadistima ili nasilnim ljevičarskim ekstremistima poput antife ili takozvanih transrodnih ubojica, nebinarnih radikala s ljevice koji su ubili mog prijatelja Charlieja Kirka – suočit ćemo se izravno s njima', rekao je novinarima u srijedu Sebastian Gorka, viši direktor za borbu protiv terorizma.