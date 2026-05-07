Trump ima nove mete - antifu i 'nebinarne radikale': 'Slomit ćemo ih'

Administracija Donalda Trumpa objavila je novu strategiju za borbu protiv terorizma u kojoj se među glavnim prijetnjama ističu 'nasilni ljevičarski ekstremisti' i 'ekstremistička transrodna ideologija'. Dokument je predstavljen u srijedu, a signalizira značajan zaokret u odnosu na pristup prethodne vlasti
Riječ je o prvoj takvoj strategiji u drugom Trumpovu mandatu, a već na prvi pogled jasno je koliko se njegovi prioriteti razlikuju od onih njegovih prethodnika. Među tri glavna fokusa sada su mu 'nasilni ljevičarski ekstremisti', 'narkoteroristi' i 'islamistički teroristi'.
Time se administracija udaljava od politike bivšeg predsjednika Joea Bidena, u kojoj je naglasak stavljan na prijetnje s desnog političkog spektra. Biden je još 2023. godine upozorio da je 'bijela supremacija najopasnija teroristička prijetnja naciji'.
Nova strategija također se bavi utjecajem interneta i društvenih mreža na poticanje nasilja u zemlji, osobito u kontekstu porasta politički motiviranih napada, uključujući više pokušaja atentata na Trumpa te ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, piše Politico.
'Vidimo prijetnju'
'Vidimo prijetnju, odgovorit ćemo na nju i slomit ćemo je – bilo da je riječ o kartelima, džihadistima ili nasilnim ljevičarskim ekstremistima poput antife ili takozvanih transrodnih ubojica, nebinarnih radikala s ljevice koji su ubili mog prijatelja Charlieja Kirka – suočit ćemo se izravno s njima', rekao je novinarima u srijedu Sebastian Gorka, viši direktor za borbu protiv terorizma.
Gorka je pritom naglasio da se fokus ne odnosi samo na jednu stranu političkog spektra, već na sve skupine koje putem interneta 'potiču nasilje nad nedužnim ljudima'. 'Riječ je i o ideologiji; ako je usmjerena protiv zapadne civilizacije, Amerike, američkog Ustava, naših prijatelja, saveznika ili općenito mira, tada spada u tu kategoriju', poručio je.
'Neutralizacija antiameričke i anarhističke ideologije'
Dodao je da će nacionalne protuterorističke aktivnosti biti usmjerene na 'brzo prepoznavanje i neutralizaciju nasilnih sekularnih političkih skupina čija je ideologija antiamerička, radikalno prorodna ili anarhistička, poput antife'.
'Iskoristit ćemo sve ustavno dostupne alate kako bismo ih mapirali u zemlji, identificirali članstvo i povezali ih s međunarodnim organizacijama', istaknuo je.
Trumpova administracija formalno je u rujnu proglasila antifu terorističkom organizacijom. Pojam 'antifa' (skraćeno od antifašisti) koristi se kao krovni naziv za različite militantne skupine krajnje ljevice koje se na prosvjedima i drugim događanjima suprotstavljaju neonacistima i zagovornicima bijele supremacije.