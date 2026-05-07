Trump ima nove mete - antifu i 'nebinarne radikale': 'Slomit ćemo ih'

Ma.Č.

07.05.2026 u 15:24

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Administracija Donalda Trumpa objavila je novu strategiju za borbu protiv terorizma u kojoj se među glavnim prijetnjama ističu 'nasilni ljevičarski ekstremisti' i 'ekstremistička transrodna ideologija'. Dokument je predstavljen u srijedu, a signalizira značajan zaokret u odnosu na pristup prethodne vlasti

Riječ je o prvoj takvoj strategiji u drugom Trumpovu mandatu, a već na prvi pogled jasno je koliko se njegovi prioriteti razlikuju od onih njegovih prethodnika. Među tri glavna fokusa sada su mu 'nasilni ljevičarski ekstremisti', 'narkoteroristi' i 'islamistički teroristi'.

Time se administracija udaljava od politike bivšeg predsjednika Joea Bidena, u kojoj je naglasak stavljan na prijetnje s desnog političkog spektra. Biden je još 2023. godine upozorio da je 'bijela supremacija najopasnija teroristička prijetnja naciji'.

Nova strategija također se bavi utjecajem interneta i društvenih mreža na poticanje nasilja u zemlji, osobito u kontekstu porasta politički motiviranih napada, uključujući više pokušaja atentata na Trumpa te ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, piše Politico.

'Vidimo prijetnju'

'Vidimo prijetnju, odgovorit ćemo na nju i slomit ćemo je – bilo da je riječ o kartelima, džihadistima ili nasilnim ljevičarskim ekstremistima poput antife ili takozvanih transrodnih ubojica, nebinarnih radikala s ljevice koji su ubili mog prijatelja Charlieja Kirka – suočit ćemo se izravno s njima', rekao je novinarima u srijedu Sebastian Gorka, viši direktor za borbu protiv terorizma.

Sebastian Gorka Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL

Gorka je pritom naglasio da se fokus ne odnosi samo na jednu stranu političkog spektra, već na sve skupine koje putem interneta 'potiču nasilje nad nedužnim ljudima'. 'Riječ je i o ideologiji; ako je usmjerena protiv zapadne civilizacije, Amerike, američkog Ustava, naših prijatelja, saveznika ili općenito mira, tada spada u tu kategoriju', poručio je.

'Neutralizacija antiameričke i anarhističke ideologije'

Dodao je da će nacionalne protuterorističke aktivnosti biti usmjerene na 'brzo prepoznavanje i neutralizaciju nasilnih sekularnih političkih skupina čija je ideologija antiamerička, radikalno prorodna ili anarhistička, poput antife'.

'Iskoristit ćemo sve ustavno dostupne alate kako bismo ih mapirali u zemlji, identificirali članstvo i povezali ih s međunarodnim organizacijama', istaknuo je.

Trumpova administracija formalno je u rujnu proglasila antifu terorističkom organizacijom. Pojam 'antifa' (skraćeno od antifašisti) koristi se kao krovni naziv za različite militantne skupine krajnje ljevice koje se na prosvjedima i drugim događanjima suprotstavljaju neonacistima i zagovornicima bijele supremacije.

