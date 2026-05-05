IMAJU SINA ALANA

Miro Ungar otkrio u kakvom je danas odnosu s bivšom suprugom Terezom Kesovijom

L.M.B

05.05.2026 u 11:08

Miro Ungar
Miro Ungar Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Tereza Kesovija oprostila se od publike velikim koncertom u Splitu, a taj je emotivan trenutak ponovno podsjetio i na njezinu privatnu priču s Mirom Ungarom, s kojim ima sina Alana

Nakon više od šest desetljeća karijere, Tereza Kesovija održala je oproštajni koncert na Starom placu u Splitu, a za posebnu večer tražila se karta više. U publici je bio i njezin sin jedinac Alan Ungar, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, a majku je bodrio iz prvog reda u društvu supruge Ljiljane.

Tereza je Alana dobila u braku s Mirom Ungarom, još jednim istaknutim imenom domaće glazbene scene. Iako o privatnom odnosu s bivšom suprugom rijetko govori, Ungar je ranije za otkrio kako danas izgleda njihova komunikacija.

Alan Ungar sa suprugom Ljiljanom Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Ostali su u korektnom odnosu

'Manje se čujemo i vidimo u posljednje vrijeme, ali se čujemo. U kontaktu smo tu i tamo', rekao je Miro Ungar za Story.

Da su nakon razvoda zadržali korektan odnos, pokazao je i njegov dolazak na premijeru dokumentarnog filma 'To sam ja', posvećenog životu i karijeri Tereze Kesovije. Ungar se tada pojavio sa sadašnjom suprugom Sarom, a svi su zajedno pozirali fotografima u opuštenom raspoloženju.

Tereza Kesovija i Miro Ungar godinama su dio iste glazbene povijesti, a iako su im se privatni putevi davno razišli, povezuje ih sin Alan, koji je majčin veliki oproštaj od publike pratio s vidljivim ponosom.

