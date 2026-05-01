Iranska 'komarac flota' zadaje ozbiljne glavobolje Amerikancima

Dok golemi naftni tankeri strpljivo čekaju usidreni u Hormuški tjesnac, iranska takozvana ‘flota komaraca’ sve snažnije steže obruč oko tog ključnog morskog prolaza, koji se trenutačno nalazi pod dvostrukom blokadom

Prošle srijede male brodice iranske Revolucionarne garde napale su tri velika kontejnerska broda. Dva su pritom bila prisiljena promijeniti kurs i uputiti se prema iranskim lukama jer su, kako tvrdi Teheran, pokušala proći tjesnacem bez dopuštenja. Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da iranska mornarica ‘leži na dnu mora, potpuno uništena’, ali je dodao kako ‘nisu gađali manji broj njihovih, kako ih zovu, ‘brzih napadačkih brodica’, jer ih nisu smatrali ozbiljnom prijetnjom’. No upravo te male, brze brodice, koje mnogi nazivaju drugom iranskom mornaricom, danas predstavljaju sve veći problem za brodove koji pokušavaju proći tjesnacem. Kreću se u skupinama, teško ih je pratiti, a često su naoružane, piše Independent. Bivši dužnosnik Pentagona i analitičar Atlantskog vijeća Alex Plitsas rekao je za New York Post: ‘Zovu ih ‘flota komaraca’ jer su male i dosadne – ali i udaraju. Dovoljno su opasne da ugrizu i stalno smetaju.’

Fleksibilna i jeftina taktika obrane Za Teheran, ovakva taktika znači znatno fleksibilniji i jeftiniji način kontrole tjesnaca nego korištenje velikih ratnih brodova poput fregata i podmornica, od kojih su mnogi oštećeni u američko-izraelskim napadima ranije ove godine. Profesor politologije Saeid Golkar sa Sveučilišta Tennessee u Chattanoogi objasnio je za El Pais: ‘Islamska revolucionarna garda koristi ‘flotu komaraca’ umjesto velikih ratnih brodova.’ Te brodice djeluju u ‘rojevima’, prilaze velikom brzinom iz različitih smjerova, čime u uskom prostoru poput Hormuškog tjesnaca stvaraju ogroman pritisak na američke pomorske snage. Golkar dodaje da je riječ o ‘obliku pomorskog gerilskog ratovanja usmjerenog na uznemiravanje, ometanje i povećanje troškova američkih operacija, a ne na klasičnu pobjedu u otvorenoj bitci’. Za zauzimanje naftnog tankera dovoljno je tek nekoliko takvih brodica. Posljedica je rast straha među ostalim tankerima, koji radije ostaju usidreni, a to dodatno pogoršava situaciju na tržištu i podiže cijene nafte.