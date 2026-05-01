Iranska 'komarac flota' zadaje ozbiljne glavobolje Amerikancima

Dok golemi naftni tankeri strpljivo čekaju usidreni u Hormuški tjesnac, iranska takozvana ‘flota komaraca’ sve snažnije steže obruč oko tog ključnog morskog prolaza, koji se trenutačno nalazi pod dvostrukom blokadom
Prošle srijede male brodice iranske Revolucionarne garde napale su tri velika kontejnerska broda. Dva su pritom bila prisiljena promijeniti kurs i uputiti se prema iranskim lukama jer su, kako tvrdi Teheran, pokušala proći tjesnacem bez dopuštenja. Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da iranska mornarica ‘leži na dnu mora, potpuno uništena’, ali je dodao kako ‘nisu gađali manji broj njihovih, kako ih zovu, ‘brzih napadačkih brodica’, jer ih nisu smatrali ozbiljnom prijetnjom’.
No upravo te male, brze brodice, koje mnogi nazivaju drugom iranskom mornaricom, danas predstavljaju sve veći problem za brodove koji pokušavaju proći tjesnacem. Kreću se u skupinama, teško ih je pratiti, a često su naoružane, piše Independent.
Bivši dužnosnik Pentagona i analitičar Atlantskog vijeća Alex Plitsas rekao je za New York Post: ‘Zovu ih ‘flota komaraca’ jer su male i dosadne – ali i udaraju. Dovoljno su opasne da ugrizu i stalno smetaju.’
Fleksibilna i jeftina taktika obrane
Za Teheran, ovakva taktika znači znatno fleksibilniji i jeftiniji način kontrole tjesnaca nego korištenje velikih ratnih brodova poput fregata i podmornica, od kojih su mnogi oštećeni u američko-izraelskim napadima ranije ove godine. Profesor politologije Saeid Golkar sa Sveučilišta Tennessee u Chattanoogi objasnio je za El Pais: ‘Islamska revolucionarna garda koristi ‘flotu komaraca’ umjesto velikih ratnih brodova.’
Te brodice djeluju u ‘rojevima’, prilaze velikom brzinom iz različitih smjerova, čime u uskom prostoru poput Hormuškog tjesnaca stvaraju ogroman pritisak na američke pomorske snage.
Golkar dodaje da je riječ o ‘obliku pomorskog gerilskog ratovanja usmjerenog na uznemiravanje, ometanje i povećanje troškova američkih operacija, a ne na klasičnu pobjedu u otvorenoj bitci’.
Za zauzimanje naftnog tankera dovoljno je tek nekoliko takvih brodica. Posljedica je rast straha među ostalim tankerima, koji radije ostaju usidreni, a to dodatno pogoršava situaciju na tržištu i podiže cijene nafte.
'Ne moraju minirati tjesnac'
Plitsas ističe: ‘Shvatili su da ne moraju minirati tjesnac. Nekoliko dronova i nekoliko malih brodica… uspjelo je dovesti najveći svjetski strateški plovni put na rub blokade, bez njegova potpunog zatvaranja – i pritom izazvati kaos na tržištima.’
Iranski politolog Vali Nasr, bivši savjetnik administracije Barack Obama, također za El Pais naglašava da je ‘jeftino oružje’ dovoljno da odvrati brodove od prolaska kroz tjesnac.
Kontrola nad tim morskim putem ključan je element sukoba između Irana i SAD-a, koji je eskalirao nakon američko-izraelskih napada 28. veljače. Budući da ne može parirati vojnoj nadmoći SAD-a i Izraela u dronovima i projektilima, Teheran vodi rat na drugačijim, asimetričnim frontama.
U normalnim okolnostima kroz Hormuški tjesnac prolazi oko 20 posto svjetske nafte. No zbog iranske blokade, kao i američke blokade iranskih luka u Omanskom zaljevu, cijene energenata naglo su porasle.
Cijena nafte skočila je u četvrtak na više od 125 dolara po barelu, uz rastući strah da bi dugotrajna kriza u Hormuškom tjesnacu mogla ozbiljno uzdrmati globalno gospodarstvo.