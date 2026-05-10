Traži se novi šef Povjerenstva za fiskalnu politiku, objavljeni uvjeti

Sabor je javni poziv objavio na svojoj mrežnoj stranici, a kandidature se podnose 15 dana od dana njegove objave Odboru za financije i državni proračun.

Kandidat ne smije biti član političke stranke i ne smije biti osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Uvjeti za kandidaturu su hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj , visokoškolsko obrazovanje s najmanje osam godina radnog iskustva u struci u području javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva i istaknuti rezultati u radu.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku neovisno je i samostalno tijelo kojeg čine predsjednik i šest članova koji se biraju na mandat od pet godina, a imenuje ih Hrvatski sabor. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Nadležnosti i poslovi Povjerenstva odnose se na analize, prognoze i ocjene makroekonomskih i fiskalnih kretanja.

Vrijeme će pokazati hoće li potraga za čelnom osobom Povjerenstva ovoga puta biti brza i laka ili spora, kao što je bila posljednji put kad je potrajala gotovo tri godine i zahtijevala raspisivanje čak četiri javna poziva. Sve se, naime, protegnulo od početka 2019. do konca 2021. godine.

Naime, prvi javni poziv za predsjednika Povjerenstva raspisan je početkom 2019., no na njega se nitko javio, pa je ponovljen, no predsjednik ni u drugom pokušaju nije izabran jer kandidati nisu zadovoljili tražene uvjete.

Ni na trećem pozivu, raspisanom u travnju 2021. godine, nije bilo kandidatura pa je krajem rujna raspisan četvrti na koji su stigle dvije, od Krtalić i Tereze Rogić Lugarić, tada izvanredne profesorice na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost zagrebačkog Pravnog fakulteta, a sada državne tajnice Ministarstva financija.

Nakon što je saslušao obje kandidatkinje, Odbor za financije i državni odlučio se za Krtalić i predložio ju Saboru koji ju je u konačnici izabrao za predsjednicu koncem studenoga 2021. godine.

Krtalić je tada bila redovita profesorica u trajnom zvanju na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.