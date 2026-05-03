Prometni kolaps u metropoli: Kad se pogledaju ove brojke sve postaje jasno

Prema Statističkom ljetopisu Grada Zagreba za 2025., zadnjeg dana 2024. u Zagrebu je bilo registrirano 479.955 motornih vozila, od čega 394.776 osobnih automobila. Godinu dana ranije bilo je 442.049 motornih vozila, od čega 364.924 osobna automobila. To znači da je samo u jednoj godini broj motornih vozila porastao za gotovo 38.000, a broj osobnih automobila za nešto manje od 30.000, navodi N1.

U osam godina 121.000 vozila više

Rast broja vozila nije novost, ali posljednjih godina tempo je postao posebno izražen. U kategoriju motornih vozila, uz osobne automobile, ulaze i mopedi, motocikli, autobusi, teretna, radna i druga vozila.

Prema gradskim statističkim podacima, Zagreb je 1950. imao 3482 motorna vozila. Dvadeset godina kasnije bilo ih je više od 80.000, a početkom 1980-ih premašena je brojka od 100.000. Godine 1996. u Zagrebu je bilo 215.265 motornih vozila, a do kraja 2024. broj je narastao na 479.955.

Posebno je snažan rast nakon 2016. Te je godine u Zagrebu bilo 358.308 registriranih motornih vozila. Do kraja 2024. broj je porastao za 121.647. Drugim riječima, Zagreb je u manje od deset godina dobio više od 121.000 dodatnih vozila.

Pritom prometna infrastruktura, a osobito broj parkirališnih mjesta, nije pratila takav rast. Posljedica je sve vidljivija: prometne gužve više nisu rezervirane samo za glavne gradske pravce, nego se prelijevaju i na manje prometnice.

Stanovnika gotovo jednako, vozila mnogo više

Rast broja vozila ne može se objasniti samo rastom broja stanovnika. Prema popisu iz 2001., Zagreb je imao 779.145 stanovnika, a prema popisu iz 2021. njih 767.131. Procjene za sredinu 2024. govore o 774.225 stanovnika. Dakle, broj stanovnika u nešto više od dva desetljeća ostao je približno na istoj razini, dok je broj motornih vozila porastao za gotovo 200.000.

Drugim riječima, Zagreb nije postao bitno veći grad po broju stanovnika, ali je postao grad s neusporedivo više vozila. To mijenja svakodnevicu: od vremena putovanja i dostupnosti parkiranja do opterećenja cesta, buke i kvalitete života u naseljima.

Tramvaji prevoze znatno manje putnika nego 1990.

Usporedno s rastom broja automobila, javni prijevoz bilježi dugoročan pad broja putnika. Godine 1990. zagrebačkim tramvajima prevezeno je nešto više od 231 milijun putnika. Do 2024. taj je broj pao na 121,7 milijuna.

Pad nakon 2020. dijelom se može promatrati i u kontekstu promjena navika nakon pandemije, no dugoročni trend pokazuje da se javni prijevoz nije uspio nametnuti kao stvarna protuteža osobnim automobilima.

Slična je slika i kod autobusnog prijevoza. Godine 1990. ZET-ovi autobusi prevezli su 139,4 milijuna putnika. Do 2024. broj je pao na 55,9 milijuna.