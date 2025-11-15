Trump malo na sudu, malo u krevetu, a Amerika dužna 40 bilijuna dolara. A da pozove u pomoć pijanog ruskog robota?

Jednim potpisom Donald Trump spasio je poslove desetaka tisuća državnih službenika, a s druge mu strane sve veće probleme stvaraju kosturi iz ormara Jeffreyja Epsteina. U tjednu, u kojemu srećom nije počeo neki novi rat, ispao je još jedan kostur iz ormara onog starog u BiH - suluda priča o safari lovu na ljude, koje se uhvatilo talijansko pravosuđe

Amerika opet ima vladu. I dug od skoro 40 bilijuna dolara 'Osjećam se kao da sam upravo proživio epizodu 'Seinfelda'. Upravo smo potrošili 40 dana i još uvijek ne znam koja je bila radnja', rekao je republikanski zastupnik David Schweikert nakon što je SAD odlučio da ipak ima izvršnu vlast. Naime skoro mjesec i pol nisu je imali zahvaljujući parlamentarnom natezanju demokrata i republikanaca, a ono sad već lagano postaje ritualno i obilježava vlast svake administracije. Nije ni čudo kad je američka vlada ukupno u minusu – pazite sad – 38 bilijuna dolara, a aktualna blokada na ovo je dodala gotovo dva milijuna.

Ova tura natezanja okončana je Trumpovim potpisom na zakon o ponovnom pokretanju pomoći u hrani, za koji je glasalo 222, a protiv njega 209 predstavnika u Zastupničkom domu Kongresa. Ipak, nije izglasan drugi zakon koji je izazvao blokadu parlamenta, a on je demokratima, inače manjini u parlamentu, bio još važniji. Riječ je o produljenju subvencija za zdravstveno osiguranje najsiromašnijima, što republikanci nikako ne žele podržati. Bilo kako bilo, javni službenici vratili su se na posao već u četvrtak, a Amerikanci se mogu pripremiti na veliki val putovanja i potrošnje koji slijedi uoči Dana zahvalnosti. Ne i američki vojnici – njima je, kako smo saznali iz njemačkih medija, vojska preporučila da jedu u pučkoj kuhinji. Nije ni to loše – bili smo u jednoj takvoj na jugu Bavarske, a hrana je i dalje finija od prosječne američke. Trumpov zabavnik: Pred Kongresom, na sudu i u krevetu Nakon što je, kako je sto posto siguran, Donald Trump riješio sve ratove u svijetu, vrijeme je da vratimo njegov legendarni zabavnik, mada teme u njemu ovoga puta nisu toliko zabavne. Prije svega, tiču se Trumpovih medijskih aktivnosti, ali i kostura u ormaru koji ispadaju kao posljedica poznanstva sa seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom, zbog kojih će, po svemu sudeći, završiti na saslušanju pred američkim Kongresom.

U četvrtak u noćnim satima američki demokrati su, naime, objavili nove privatne e-mailove Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji. Piše Epstein sitnu knjigu dugogodišnjoj suradnici Ghislaine Maxwell i novinaru Michaelu Wolffu te tvrdi da je Trump provodio 'značajno vrijeme' s jednom od njegovih žrtava, dodajući da je znao i za druge djevojke koje je podvodio. 'Želim da shvatiš da pas koji nije zalajao – to je Trump', konkretno piše Epstein, a kasnije se žali kako ga Trump želi izbaciti iz njegovog privatnog kluba koji se skupljao u vili predsjednika na Floridi. Bijela kuća će na to kako odbija taj 'lažni narativ', a koji su demokrati podijelili liberalnim medijima da bi ga ocrnili. Jedan od takvih je valjda BBC, čiji su direktor Tim Davie i izvršna urednica Deborah Turness ovog tjedna morali podnijeti ostavku jer je Trumpov govor u nedavnom dokumentarcu bio montiran. Otkaz im je smjestio tabloid Daily Telegraph jer je, prema iskazu BBC-jevog šefa za standarde, slijepio dva dijela Trumpova govora u emisiji 'Panorama' kako bi ispalo da on potiče izgrede na Kapitolu u siječnju 2021. godine. Trumpu je to, naravno, okidač za 'sve vas bum tužil' narativ, pa je BBC-ju priprijetio tužbom od milijardu dolara ako ne povuče film.

A tužba (ili nešto još gore) možda čeka i satiričare iz 'South Parka', iako bi satira trebala biti izuzeta iz takvih stvari. Naime u noći sa srijede na četvrtak emitirana je nova epizoda serije u kojoj Trump i američki potpredsjednik J.D. Vance završavaju u Lincolnovoj sobi Bijele kuće i strastveno vode ljubav - naravno, u lažnom videu koji je generirala platforma Sora 2. Iako epizoda razorno secira podivljalu stranu umjetne inteligencije, kad se Treya Parkera i Matta Stonea dohvate Trumpovi advokati, teško da će im pomoći činjenica da je seks u seriji tek plod naracije koja uključuje Vanceovo spletkarenje kako bi prekinuo Trumpovu vezu sa – Sotonom. Uglavnom, nikad dosadno u Bijeloj kući. Pobuna starosjedilaca – dašak klimatske svijesti Počeo je još jedan globalni klimatski samit na kojemu će se izaslanici svih svjetskih vlada križati zbog stanja u kojemu djeci ostavljamo planet i nakon deset dana mudrovanja iscijediti nekakvu deklaraciju koja će uroditi ničim. Dosad ih je naime bilo 29, a samo na jednom – onom legendarnom pariškom – nešto je dogovoreno, pa je teško vjerovati da će i ovaj 30., koji se održava u brazilskom Belemu, nešto promijeniti.

Vjeruju u to valjda još jedino starosjedioci Amazone pa su upadom na otvaranje samita barem dodali nešto kolorita tamnoj klimatskoj budućnosti planeta. U tome, dakako, nisu bili baš milosrdni – prebili su zaštitare i upali među sudionike kako bi svijetu poručili da 'ne mogu jesti novac' i da njihova zemlja nije na prodaju. Smetaju im, kao i sva ostala igrališta za bogate investitore, ilegalno rudarenje, sječa drva i općenito širenje industrijske proizvodnje na štetu njihove zemlje. A ostalo? Osim UN-ovog šefa za klimu Simona Stiella, koji je još jednom pozvao na ograničenje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijske razine, ponajveća zvijezda skupa je Gavin Newsom, guverner Kalifornije, države koju požari iz godine u godinu sve više gutaju. Newsom je iskoristio priliku pljunuti na Trumpovu politiku odustajanja od klimatskih ciljeva, nazvavši je 'glupom', te najavio da će ta država, unatoč svemu, nastaviti davati prioritet zelenoj tehnologiji. U međuvremenu, Trumpu je UN zadnja rupa na svirali (gore ste pročitali čime se bavi), pa na samit neće doći, kao ni većina svjetskih lidera. A dojma smo da bi Newsomu baš volio odbrusiti.

Je li 'safari u Sarajevu' istina ili urbani mit? Priča koju smo na neki način već znali, no sramili smo se njezinog postojanja, jer plemena s juga Europe predstavlja još većim divljacima nego što se oko toga sami trudimo, dobila je neobičan obrat u proteklom tjednu. Naime gotovo 30 godina nakon što smo gledali snimke Karadžića, Mladića i ostale ekipe (pričalo se da se tamo potucao i nobelovac Peter Handke) kako se prešetavaju po položajima vojske bosanskih Srba iznad Sarajeva, ispostavlja se da su se tamo motali i neki bogati Talijani koji su sudjelovali u fotosafariju na stanovnike glavnog bosanskog grada. I ne samo motali, tvrdi tužiteljstvo u Milanu te je od bivšeg Haškog suda zatražilo uvid u dokumentaciju koja bi mogla pomoći rasvjetljavanju tog slučaja. O tome, naime, već dosta toga znamo iz dokumentarca 'Sarajevo Safari' Mirana Zupaniča, u kojemu je pod skrivenim identitetom govorio svjedok nemilih događaja. On tvrdi da su bogati stranci, konkretno Talijani, plaćali velik novac da bi sudjelovali u morbidnoj inačici safarija, odnosno lovu na stanovnike opsjednutog Sarajeva, a njihov dolazak na brda oko glavnog grada BiH postao je lukrativan posao koji je vodila agencija iz Trsta. O slučaju već mjesecima izvještava i rimski list la Repubblica, pozivajući se na dijelove navodnog iskaza Johna Jordana, bivšeg vatrogasca iz SAD-a koji je tada pomagao bosanskim kolegama. On je u Haagu rekao da je osobno svjedočio snajperskim napadima na vatrogasce, ali i civile i djecu. Inzistira na tome da su na te ljude pucali ljudi koji su mu izgledali kao stranci, a da su ih vodili lokalni vodiči. Tvrdi da je slične prizore viđao oko Mostara. Navodno su koristili puške za lov na divlje svinje. Što uopće dodati na ovo?

Ako ste zaboravili, ovo je ostalo od Gaze







Rat na Bliskom istoku je završen, kaže Trump. Ozbiljno? A odstrjelom bi se, ovoga puta legalno, mogla početi baviti i Država Izrael. Knesset je, naime, odobrio prvu instancu prijedloga zakona kojim bi se uvela smrtna kazna za teroriste. Prema nacrtu zakona koji, doduše, mora proći još dva čitanja u parlamentu, smrtna kazna primjenjivala bi se na osobe koje ubiju Izraelce iz 'rasističkih motiva' i 's ciljem nanošenja štete Državi Izraelu te obnovi židovskog naroda na njegovoj zemlji'. Ukratko, legalan način za ubijanje Arapa koji ubijaju Židove. Izrael je ovakvu zakonsku praksu napustio još 1954. godine, a posljednja provedena egzekucija prema ovom zakonu bila je ona nacističkog zločinca Adolfa Eichmanna 1962. godine. To što nam s Bliskog istoka i dalje stižu vijesti poput one da je Izrael nakon potpisivanja Trumpovog primirja razorio još 500 zgrada u Gazi ili da je Netanyahuova vlada blokirala isporuku injekcija za cijepljenje djece u Gazi, u Izraelu nikog pretjerano ne uzbuđuje. Trumpov plan i njegovo daljnje provođenje, kao ni budućnost država na Bliskom istoku, praktički više nitko ni ne spominje otkad je američki predsjednik proglasio rat – završenim. Malo sutra.

Hitlerov ekstremizam mogao bi objasniti njegov - DNK? Tajna Hitlerova DNK objasnila je puno toga o ponašanju nacističkog diktatora. Naime znanstvenici su uspjeli rekonstruirati njegov DNK profil iz uzorka tkanine umrljane krvlju, izrezane sa sofe na kojoj je 1945. godine počinio samoubojstvo. A što je analiza pokazala? Među ostalim to da je Hitler imao Kallmannov sindrom, genetski poremećaj koji remeti razvoj spolnih organa i puberteta. Stručnjaci navode da je to stanje moglo dovesti do poteškoća u seksualnim odnosima i utjecati na određene aspekte njegova ponašanja. Dokumentarac Channela 4 'Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator' predstavit će ova otkrića i srušiti dugogodišnje mitove o njegovu navodnom židovskom podrijetlu. Povijesni izvori navode da je bio ismijavan zbog genitalija, a DNK pak sugerira značajnu vjerojatnost razvoja mikropenisa. Te tvrdnje podupire liječnički pregled iz 1923. godine, na kojem je potvrđeno da je Hitler imao nespušteni testis. Znanstvenici navode da je imao povećane genetske predispozicije za neurodivergentna i mentalna stanja poput autizma, shizofrenije i bipolarnog poremećaja. A to bi, kažu, moglo dijelom objasniti njegovu ekstremnu posvećenost politici i manjak interesa za privatnim životom, s ili bez Eve Braun. Iako stručnjaci upozoravaju da se ovi podaci ne smiju koristiti za stigmatizaciju jer ponašanje nikada nije isključivo određeno genetikom, ipak smo djelomično dobili potvrdu toga da je Hitlerova opsesija moći bila, između ostalog, očajnički pokušaj da nadoknadi ono što mu biologija nikad nije dala. I opet - ne ponovilo se.

'Pijani' AIdol je ponos ruske robotike Prvi ruski AI humanoidni robot AIdol doživio je 'malu nezgodu' tijekom svog debija na tehnološkom događaju u Moskvi, kada je izgubio ravnotežu i pao. Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama, na kojem možete vidjeti i osoblje koje ga zaklanja paravanom i pokušava otkloniti kvar. Bezuspješno. Nije trebalo dugo da se video počne dijeliti društvenim mrežama, a korisnici su se zapitali 'je li se robot možda napio vodke kao svaki pravi Rus' ili su mu možda 'javili da mora i on na front u ratu protiv Ukrajine'. Ironično, predstavljen je kao tehnološki ponos tvrtke Idol i dokaz ruske sposobnosti razvoja antropomorfne robotike. Direktor Vladimir Vituhin objasnio je da je do pada došlo zbog problema s kalibracijom sustava ravnoteže. Što kažu kritičari? Da je ruska robotika još prilično udaljena od međunarodnih standarda. AIdol se sada odmara dok ne stane na noge. Drugi put se možda na njima i zadrži.

Izvanzemaljac? Ne, ipak komet Južnoafrički radioteleskop MeerKAT potvrdio je da 3I/ATLAS, treći međuzvjezdani objekt otkriven u povijesti, pokazuje jasne karakteristike kometa, čime je napokon riješen i taj misterij o kojem se razglaba već tjednima. Otkako je 3I/ATLAS detektiran u srpnju, dio znanstvenika nagađao je da bi mogao biti umjetnog, čak izvanzemaljskog porijekla. Nova opažanja gotovo u potpunosti odbacuju tu ideju i upućuju na prirodno radiozračenje, a ne na umjetni signal. MeerKAT je zabilježio apsorpcijske linije hidroksilnih radikala na frekvencijama od 1665 i 1667 MHz, što se javlja kada se led na kometima sublimira u blizini Sunca. Voditelj istraživanja D.J. Pisano ističe da rezultati još nisu prošli recenziju, ali predstavljaju najčvršći dokaz aktivnosti kometa dosad. Astrofizičar Avi Loeb, poznat po spekulacijama o izvanzemaljskim tehnologijama, priznaje da nalazi potvrđuju da se radi o kometu, iako ne odbacuje 'tehnološko objašnjenje'. 3I/ATLAS je rijedak objekt i tek treći zabilježen međuzvjezdani posjetitelj, moguće i stariji od našeg Sunčeva sustava. A znanstvenici su zabilježili i ekstremnu negativnu polarizaciju svjetla, što znači da se radi o potpunom novom tipu kometa.

Megaprojekt u pustinji ostao bez 'vode' Neom, futuristički megagrad vrijedan stotine milijardi dolara u Saudijskoj Arabiji – ili ga neki tako barem vole zamišljati – sudara se sa stvarnošću prelazeći put od nerealnih ambicija do sve slabijeg povjerenja investitora. Središnji element Neoma, futuristički grad The Line dug 170 kilometara, koji je trebao udomiti devet milijuna ljudi do 2030. godine, sada izgleda daleko od ostvarenja. Projekt je bio pun arhitektonski neizvedivih ideja, uključujući famozni 'luster' – 30-katnu zgradu obješenu naglavačke iznad luke. Nakon više od 50 milijardi dolara potrošenih na rovove i temelje, navodno su smanjili opseg prve faze projekta. Radovi su se usporili diljem pustinje, a jedini dio koji još napreduje jest skijalište Trojena za Azijske zimske igre 2029. godine. Navodno svi znaju da projekt neće uspjeti, ali nitko ne zna kako to reći saudijskom princu bez posljedica. Najveći problem je manjak stranog kapitala dok su domaći investitori uložili tek simbolične iznose. Neuspjeh bi mogao ozbiljno narušiti globalni imidž Saudijske Arabije i njezin pokušaj da se predstavi kao tehnološko središte budućnosti. Istodobno, zemlja se sve više okreće nekim drugim ulaganjima, među ostalim infrastrukturnim projektima za umjetnu inteligenciju i podatkovne centre. Ti sektori barem daju nekakve rezultate. A Neom? On zasad ostaje fatamorgana u pustinji.