Riješen je i taj misterij: Napokon potvrđeno što je zapravo 3I/Atlas

Damir Rukavina

12.11.2025 u 13:22

3I/Atlas
3I/Atlas Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Obrada slike: Joseph DePasquale (STScI)
Novo otkriće južnoafričkog radioteleskopa MeerKAT potvrdilo je da 3I/ATLAS, treći međuzvjezdani objekt otkriven u povijesti, pokazuje karakteristike kometa

Otkako su astronomi u srpnju prvi put detektirali međuzvjezdani komet 3I/ATLAS, rasprave o njegovoj prirodi ne prestaju. Pojedini su znanstvenici nagađali da on možda nije komet, nego izvanzemaljska letjelica koja istražuje Sunčev sustav. No nova opažanja gotovo su u potpunosti odbacila tu hipotezu, što je hladan tuš za sve ljubitelje teorija o vanzemaljcima.

Teleskop MeerKAT, kojim upravlja Južnoafrički radioastronomski opservatorij (SARAO), nedavno je zabilježio radiosignal iz smjera 3I/ATLAS-a. Riječ nije o umjetnom signalu, već o prirodnom radiozračenju, što predstavlja dosad najuvjerljiviji dokaz da se radi o kometu.

Astronomi su objavili to na platformi Astronomer’s Telegram, gdje su opisali da je MeerKAT detektirao apsorpcijske linije hidroksilnih radikala (OH) na frekvencijama od 1665 i 1667 MHz. Ti tragovi pokazuju da se 3I/ATLAS, dok je u listopadu prolazio blizu Sunca, ponašao poput kometa.

Voditelj istraživanja, D.J. Pisano sa Sveučilišta u Cape Townu, istaknuo je da rezultati još nisu prošli recenziju.

Što znači MeerKAT-ovo otkriće?

Kako se 3I/ATLAS približavao Suncu između srpnja i listopada, MeerKAT ga je promatrao 24. listopada, svega pet dana prije nego što je dosegnuo perihel, točku najbližu Suncu. U toj fazi sublimacija leda na površini kometa ubrzava – led prelazi iz čvrstog u plinovito stanje bez tekuće faze, stvarajući prepoznatljivu komu i repu kometa. Tijekom tog procesa molekule vode (H2O) raspadaju se na hidroksilne radikale (OH) i vodikove atome (H), što ih čini ključnim pokazateljem aktivnosti kometa.

Da je 3I/ATLAS metalni objekt, poput sonde, teleskopi ne bi mogli detektirati te molekule. Upravo je raniji izostanak takvih tragova potaknuo astrofizičara Avija Loeba s Harvarda na spekulaciju da bi objekt mogao biti umjetnog porijekla. U novom blogu on navodi da rezultati pokazuju da je riječ o kometu, ali i dalje ne isključuje i 'tehnološko objašnjenje'.

Ne samo komet, nego i znanstvena rijetkost

Iako 3I/ATLAS gotovo sigurno nije izvanzemaljska naprava, riječ je o izuzetnom objektu. To je tek treći poznati međuzvjezdani posjetitelj u našem Sunčevom sustavu nakon 'Oumuamue i 2I/Borisova. Znanstvenici su utvrdili da sadrži iznimno visok omjer ugljikova dioksida prema vodi i da bi mogao biti stariji od samog Sunčeva sustava.

Nerecenzirana studija također ukazuje na 'ekstremnu negativnu polarizaciju' reflektiranog svjetla, što sugerira da je riječ o potpuno novoj vrsti kometa, drugačijoj od svih dosad opaženih.

Dok 3I/ATLAS sada polako napušta Sunčev sustav, nastavit će ga pratiti teleskopi i međuzvjezdane sonde. Svaki novi podatak o ovom rijetkom posjetitelju pruža uvid u kemijski sastav i dinamiku udaljenih planetarnih sustava, piše Gizmodo.

