Riješen je i taj misterij: Napokon potvrđeno što je zapravo 3I/Atlas

Otkako su astronomi u srpnju prvi put detektirali međuzvjezdani komet 3I/ATLAS, rasprave o njegovoj prirodi ne prestaju. Pojedini su znanstvenici nagađali da on možda nije komet, nego izvanzemaljska letjelica koja istražuje Sunčev sustav. No nova opažanja gotovo su u potpunosti odbacila tu hipotezu, što je hladan tuš za sve ljubitelje teorija o vanzemaljcima.

Teleskop MeerKAT, kojim upravlja Južnoafrički radioastronomski opservatorij (SARAO), nedavno je zabilježio radiosignal iz smjera 3I/ATLAS-a. Riječ nije o umjetnom signalu, već o prirodnom radiozračenju, što predstavlja dosad najuvjerljiviji dokaz da se radi o kometu.

Astronomi su objavili to na platformi Astronomer’s Telegram, gdje su opisali da je MeerKAT detektirao apsorpcijske linije hidroksilnih radikala (OH) na frekvencijama od 1665 i 1667 MHz. Ti tragovi pokazuju da se 3I/ATLAS, dok je u listopadu prolazio blizu Sunca, ponašao poput kometa.

Voditelj istraživanja, D.J. Pisano sa Sveučilišta u Cape Townu, istaknuo je da rezultati još nisu prošli recenziju.