cop30

Počeo UN-ov klimatski samit: 'Posrnuti u ovom trenutku nije opcija'

I.V./Hina

10.11.2025 u 22:33

COP30 u Brazilu
COP30 u Brazilu Izvor: EPA / Autor: Antonio Lacerda
Bionic
Reading

Na otvaranju klimatskog samita u Brazilu u ponedjeljak, UN-ov šef za klimu Simon Stiell pohvalio je dosadašnji napredak u borbi protiv globalnog zatopljenja, istodobno pozivajući na veću hitnost

Pariški klimatski sporazum, koji je postignut prije deset godina, doveo je do usporavanja emisije klimatski štetnih stakleničkih plinova, rekao je Stiell na plenarnoj sjednici COP30 u Belemu, u brazilskoj Amazoniji.

No, to nije dovoljno, istaknuo je. "Moramo mnogo brže smanjivati emisije i jačati otpornost", rekao je.

"Čovječanstvo može i mora ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijske razine, nakon sada neizbježnog privremenog prekoračenja tog praga", naglasio je Stiell.

"Posrnuti dok megasuše uništavaju nacionalne žetve, uzrokujući vrtoglavi rast cijena hrane, nema nikakvog smisla, ni ekonomski ni politički", dodao je.

vezane vijesti

Solarna i vjetroenergija najisplativiji su izvori

"Solarna i vjetroenergija sada su najjeftiniji izvori energije u 90 posto svijeta. Ove godine obnovljivi izvori energije pretekli su ugljen kao najvažniji svjetski izvor energije", rekao je Stiell.

Investicije u obnovljive izvore energije sada nadmašuju ulaganja u fosilna goriva u omjeru 2:1, rekao je na uvodnoj sjednici događanja koje će privući oko 50.000 sudionika.

Više od 190 zemalja provest će dva tjedna raspravljajući o tome kako smanjiti globalno zagrijavanje i njegove pogubne posljedice. Među tim posljedicama su češće i snažnije suše, oluje, šumski požari i poplave.

Pregovori će također obuhvatiti zahtjeve siromašnih zemalja za većim financijskim sredstvima za prilagodbu na ove neprijateljskije uvjete.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zatvorska kazna

zatvorska kazna

FOTO Gabrijela Žalac stigla u Remetinec, evo kako je pozdravila fotografe
timur mindič

timur mindič

Tko je tajanstveni suradnik Zelenskog u središtu velikog korupcijskog skandala
ponudila neke ustupke

ponudila neke ustupke

Pobuna u EU-u zbog proračuna: Von der Leyen stjerana u kut, pa povukla kočnicu

najpopularnije

Još vijesti