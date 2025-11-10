Počeo UN-ov klimatski samit: 'Posrnuti u ovom trenutku nije opcija'

Na otvaranju klimatskog samita u Brazilu u ponedjeljak, UN-ov šef za klimu Simon Stiell pohvalio je dosadašnji napredak u borbi protiv globalnog zatopljenja, istodobno pozivajući na veću hitnost
Pariški klimatski sporazum, koji je postignut prije deset godina, doveo je do usporavanja emisije klimatski štetnih stakleničkih plinova, rekao je Stiell na plenarnoj sjednici COP30 u Belemu, u brazilskoj Amazoniji.
No, to nije dovoljno, istaknuo je. "Moramo mnogo brže smanjivati emisije i jačati otpornost", rekao je.
"Čovječanstvo može i mora ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijske razine, nakon sada neizbježnog privremenog prekoračenja tog praga", naglasio je Stiell.
"Posrnuti dok megasuše uništavaju nacionalne žetve, uzrokujući vrtoglavi rast cijena hrane, nema nikakvog smisla, ni ekonomski ni politički", dodao je.
Solarna i vjetroenergija najisplativiji su izvori
"Solarna i vjetroenergija sada su najjeftiniji izvori energije u 90 posto svijeta. Ove godine obnovljivi izvori energije pretekli su ugljen kao najvažniji svjetski izvor energije", rekao je Stiell.
Investicije u obnovljive izvore energije sada nadmašuju ulaganja u fosilna goriva u omjeru 2:1, rekao je na uvodnoj sjednici događanja koje će privući oko 50.000 sudionika.
Više od 190 zemalja provest će dva tjedna raspravljajući o tome kako smanjiti globalno zagrijavanje i njegove pogubne posljedice. Među tim posljedicama su češće i snažnije suše, oluje, šumski požari i poplave.
Pregovori će također obuhvatiti zahtjeve siromašnih zemalja za većim financijskim sredstvima za prilagodbu na ove neprijateljskije uvjete.