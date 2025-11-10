Počeo UN-ov klimatski samit: 'Posrnuti u ovom trenutku nije opcija'

Pariški klimatski sporazum, koji je postignut prije deset godina, doveo je do usporavanja emisije klimatski štetnih stakleničkih plinova, rekao je Stiell na plenarnoj sjednici COP30 u Belemu, u brazilskoj Amazoniji.

No, to nije dovoljno, istaknuo je. "Moramo mnogo brže smanjivati emisije i jačati otpornost", rekao je.

"Čovječanstvo može i mora ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijske razine, nakon sada neizbježnog privremenog prekoračenja tog praga", naglasio je Stiell.

"Posrnuti dok megasuše uništavaju nacionalne žetve, uzrokujući vrtoglavi rast cijena hrane, nema nikakvog smisla, ni ekonomski ni politički", dodao je.