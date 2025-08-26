Ovaj čovjek Trumpu najviše diže živce: Kako guverner Kalifornije 'trola' predsjednika na svakom koraku

Guverner Kalifornije Gavin Newsom već tjednima 'trola' američkog predsjednika Donalda Trumpa, i to služeći se njegovom vlastitom taktikom, sa sve više memeova i dosjetki koje definiraju predsjednikov online stil. Sada je krenuo i korak dalje te počeo prodavati suvenire nalik onima koje ima Trump, pa čak i redefinirao slavne kape s natpisom 'MAGA'

Guverner Kalifornije Gavin Newsom sve se više pozicionira kao glavni Trumpov protivnik i evidentno je da gradi ono što mnogi doživljavaju kao potencijalnu predsjedničku kampanju za 2028. godinu. Newsom nastavlja javno prozivati predsjednika Trumpa na svakom koraku, pa tako brani nedokumentirane imigrante u Kaliforniji, ali i kritizira Trumpove pokušaje da 'ispiše novu povijest i cenzurira povijesne činjenice', što je referenca na potez Bijele kuće da nekoliko američkih muzeja prilagodi tumačenju povijesti koje zastupa Donald Trump.

Trumpov stil pisanja Njegov najnoviji potez? Primijeniti strategiju “ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se”. To znači pokušati pobijediti Trumpa na njegovom terenu – koristeći već dobro poznate online taktike trolanja, piše Euronews.

MANY SAY THIS IS THE FASTEST GROWING GROUP OF PATRIOTS OF ALL TIME! THANK YOU FOR YOUR BELIEF IN TRUTH AND A BETTER AMERICA!! 🇺🇸 — GCN https://t.co/6Ave2oPZwd — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 25, 2025

Posljednjih tjedana Newsom oponaša Trumpov stil pisanja i tvitanja velikim tiskanim slovima, objavljuje munjevite odgovore i doskočice te slike koje nalikuju predsjednikovom brendu tzv. 'memetičkog ratovanja' – termin koji koristi Kurt Sengul, istraživač sa Sveučilišta Macquarie u Australiji.

WOW! WHAT AN HONOR! ON MOUNT RUSHMORE, THANK YOU!! — GCN https://t.co/Y7Govaliwz — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 18, 2025

FOX (“EDITS THE TAPES”) NEWS MUST CANCEL THEIR WEEKEND STINKERS IMMEDIATELY!!! THEY ARE VERY DISHONEST AND ALL THEY DO IS TRASH ME, GAVIN C. NEWSOM, AMERICA’S FAVORITE GOVERNOR (AND MANY SAY THE MOST HANDSOME IN HISTORY, THANK YOU!). LARA TRUMP’S “SHOW” IS A TOTAL DISASTER. NO… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 24, 2025

Sengul je nedavno istaknuo da Trump i njegova administracija koriste memove i umjetnu inteligenciju, čime stvaraju ekosustav u kojem ništa ne izgleda ozbiljno. Trumpova obrana glasi: ako se netko naljuti, onda je to zato što je “bez smisla za humor i ne zna podnijeti šalu”. Čini se da je Newsom svojim trolanjem uspio dignuti živce američkom predsjedniku jer ga Trump redovito spominje i objavljuje o njemu na svojoj platformi Truth Social. 'Gavin Newscum je užasno nisko u anketama. Na njega gledaju kao čovjeka koji uništava nekoć Veliku državu Kaliforniju. Ja ću spasiti Kaliforniju!!!', napisao je Trump prošli tjedan.

Newsom se nije dao obeshrabriti novom Trumpovom dosjetkom na njegov račun, već mu je uzvratio memom u kojem tvrdi da postoje 'zahtjevi iz svijeta' da on dobije Nobelovu nagradu za mir – što je očigledna šala na račun Trumpovog lobiranja za tu istu nagradu.

WOW! AN HONOR, THANK YOU! — GCN pic.twitter.com/jUdSHl5Igq — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 15, 2025

'Ukrao' i ideju za suvenire Mnoge od Newsomovih objava postale su viralne i povećale njegovu popularnost, a dodatni zamah dao mu je i novi potez: pokretanje vlastite linije suvenira. Donald Trump nedavno je otvorio vlastitu suvenirnicu u sklopu Zapadnog krila Bijele kuće, kako bi lakše prodavao MAGA proizvode – uključujući manžete, boce za vodu i cijeli niz crvenih kapa, među kojima i onu s natpisom "Trump 2028".

Here’s Trump showing Zelenskyy and Macron his MAGA gift shop at the White House.



This is so embarrassing! pic.twitter.com/kGuTtxqtdc — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) August 19, 2025

Na to je Newsom odgovorio otvaranjem online trgovine pod nazivom Patriot Shop, koja se izruguje Trumpovim proizvodima. 'PATRIOT SHOP JE OTVOREN!!!! MNOGI LJUDI KAŽU DA JE OVO NAJBOLJA ROBA IKADA NAPRAVLJENA. UŽIVAJTE, AMERIKO!', objavio je Newsom na X-u.

THE PATRIOT SHOP IS NOW OPEN!!!!



🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸



MANY PEOPLE ARE SAYING THIS IS THE GREATEST MERCHANDISE EVER MADE.



PLEASE ENJOY, AMERICA! https://t.co/H9wbcXdNhb pic.twitter.com/dWlKGq23eq — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 24, 2025

Među proizvodima se mogu pronaći kape s natpisom 'Newsom je bio u pravu u svemu', majice bez rukava 'Trump nije zgodan', pa čak i Biblije s Newsomovim potpisom – satiričan odgovor na Trumpove 'God Bless the USA' Biblije. Newsom je objavio i sliku zastave s natpisom “Make America Gavin Again” te dodao: 'USKORO ĆE 'MAGA' IMATI POTPUNO NOVO ZNAČENJE! SPREMNO ZA VAŠU SLJEDEĆU PARADU! NEMA NA ČEMU, PATRIOTI!"

SOON “MAGA” WILL HAVE A WHOLE NEW MEANING! COMING SOON FOR YOUR NEXT BOAT PARADE! YOU ARE VERY WELCOME, PATRIOTS! https://t.co/b1GeTGzLuy pic.twitter.com/cjGW5L5MXT — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 24, 2025