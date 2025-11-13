VIDEO Ruski robot na debiju srušio se kao letva: 'Ili se napio votke ili su mu rekli da ide na front'

Tvorci nesretnog robota smatraju da je incident dobra motivacija za buduća poboljšanja i ispravke
Prvi ruski AI humanoidni robot, nazvan AIdol, doživio je nezgodu tijekom svog službenog debija 10. studenoga na tehnološkom događaju u Moskvi, kada je izgubio ravnotežu i pao s pozornice. Događaj su zabilježili brojni posjetitelji, a osoblje je brzo reagiralo, zaklonivši ga paravanom dok su pokušavali popraviti kvar, izvještava Newsweek.
Robot AIdol predstavljen je kao napredno postignuće ruske tvrtke Idol, a vodi je direktor Vladimir Vituhin. Prema riječima organizatora, stroj je razvijen uglavnom pomoću domaćih komponenti i trebao je pokazati napredak zemlje u razvoju antropomorfne robotike. Na snimci koju su objavili nezavisni ruski mediji vidi se trenutak pada, nakon čega osoblje odvlači robota iza kulisa.
'Upravo mu je prije izlaska na pozornicu rečeno da ga regrutiraju u područje Kurska i očito se onesvijestio', 'Je li se napio vodke, kao svaki dobar Rus?' neki su od komentara na YouTubeu.
Tvrtka je objasnila da je do incidenta došlo zbog problema s kalibracijom sustava ravnoteže, naglasivši da se radilo o testnoj fazi. 'Nadam se da će ova pogreška postati iskustvo', rekao je Vituhin nakon događaja.
Unatoč neuspjelom nastupu, Idol tvrdi da je AIdol tehnički napredan sustav. Napaja se baterijom od 48 volti, koja mu omogućuje do šest sati neprekidnog rada, a sastavljen je od 77 posto ruskih komponenti te bi njihov udio u budućnosti trebao porasti na 93 posto. Robot ima 19 servomotora, može prikazati više od deset osnovnih emocija i stotine mikroekspresija, a njegova silikonska koža dizajnirana je tako da imitira ljudske izraze lica.
'Robot može misliti, nasmiješiti se i iznenaditi se, baš kao čovjek', rekao je Vituhin tijekom prezentacije.
Na društvenim mrežama u Rusiji reakcije su bile podijeljene. Dok su jedni hvalili pokušaj stvaranja domaće AI tehnologije, drugi su kritizirali odluku da se javnosti pokaže nedovršeni prototip, smatrajući da takav incident pokazuje kako je ruska robotika još daleko od međunarodne konkurencije.
Razvojni tim je nakon događaja privremeno povukao AIdola s javnog prikazivanja kako bi mu inženjeri pregledali sustave ravnoteže i kontrolni softver. Tvrtka tvrdi da će robot biti vraćen u javnost nakon što se dodatna testiranja privedu kraju.