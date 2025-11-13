VIDEO Ruski robot na debiju srušio se kao letva: 'Ili se napio votke ili su mu rekli da ide na front'

Prvi ruski AI humanoidni robot, nazvan AIdol, doživio je nezgodu tijekom svog službenog debija 10. studenoga na tehnološkom događaju u Moskvi, kada je izgubio ravnotežu i pao s pozornice. Događaj su zabilježili brojni posjetitelji, a osoblje je brzo reagiralo, zaklonivši ga paravanom dok su pokušavali popraviti kvar, izvještava Newsweek.

Robot AIdol predstavljen je kao napredno postignuće ruske tvrtke Idol, a vodi je direktor Vladimir Vituhin. Prema riječima organizatora, stroj je razvijen uglavnom pomoću domaćih komponenti i trebao je pokazati napredak zemlje u razvoju antropomorfne robotike. Na snimci koju su objavili nezavisni ruski mediji vidi se trenutak pada, nakon čega osoblje odvlači robota iza kulisa.

'Upravo mu je prije izlaska na pozornicu rečeno da ga regrutiraju u područje Kurska i očito se onesvijestio', 'Je li se napio vodke, kao svaki dobar Rus?' neki su od komentara na YouTubeu.