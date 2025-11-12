Megaprojekt na rubu propasti: Urušava li se san o gradu budućnosti u pustinji?

Ambiciozan i prilično bizaran arhitektonski projekt iz Saudijske Arabije susreće se s neminovnom preprekom - stvarnošću

Čini se da se Neom, megaprojekt Saudijske Arabije vrijedan stotine milijardi dolara i poznat po svojim arhitektonskim bizarnostima, nalazi na rubu propasti. Novo izvješće Financial Timesa, koje se poziva na visoke izvore, prikazuje sliku disfunkcije, preuveličanih ambicija i pada povjerenja investitora u središtu ovog neobičnog urbanističkog eksperimenta. Neom je zamišljen kao golem niz futurističkih gradskih projekata uz obalu Crvenog mora, a njegov središnji element je The Line, grad dug 170 kilometara koji bi, prema prvotnim tvrdnjama, do 2030. godine trebao udomiti devet milijuna stanovnika.

Projekt se isticao fizički neizvedivim arhitektonskim rješenjima, među kojima se našao i objekt na 30 katova, nazvan 'luster', a zamišljen kao zgrada obješena naglavačke iznad morske luke. Jedan od arhitekata upozorio je voditelja projekta da bi se 'taj luster zbog kretanja planeta Zemlje mogao početi njihati poput klatna i na kraju odlomiti te srušiti u marinu ispod njega'. Danas, nakon što je potrošeno više od 50 milijardi dolara, pustinja je puna rovova i nedovršenih temelja. Princ Mohamed bin Salman, koji predsjeda projektom, navodno je značajno smanjio opseg njegove prve faze, iako službene izjave i dalje tvrde da je The Line 'strateški prioritet' i 'višegeneracijski razvoj bez presedana.'