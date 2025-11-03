Gotovo zlatno doba nafte: Saudijci golemo bogatstvo ulažu u novo 'oružje' za gospodarsku dominaciju

Saudijska Arabija svoje golemo naftno bogatstvo sve više preusmjerava u umjetnu inteligenciju, nastojeći do kraja desetljeća postati jedan od globalnih AI centara

Glavni instrument kraljevstva u toj strategiji je Humain, domaća kompanija u državnom vlasništvu koja razvija kompletnu infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, od podatkovnih centara i cloud kapaciteta do velikih jezičnih modela i AI aplikacija. Tvrtka je u potpunosti u vlasništvu saudijskog državnog fonda vrijednog gotovo bilijun dolara. Krunski princ Mohamed bin Salman javno je predstavio projekt u svibnju, neposredno prije posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu, a na godišnjoj konferenciji Future Investment Initiative u tom gradu nedavno su otkriveni detalji o njemu; razmjeri, ambicije, kao i financijska snaga.

Direktor tvrtke Tarek Amin istaknuo je da Humain želi pozicionirati Saudijsku Arabiju kao treće najveće AI tržište na svijetu, odmah iza Sjedinjenih Država i Kine. Riječ je o izuzetno ambicioznom cilju za novog igrača u industriji, ali Amin tvrdi da kraljevstvo ima ključnu prednost – obilne i jeftine energetske resurse koji mogu napajati sve veću potražnju za računalnom snagom. 'Imamo veliku prednost u Saudijskoj Arabiji', rekao je Amin za CNN. 'Naša energetska mreža je izvanredna – ne moramo graditi električne podstanice ni dodatnu infrastrukturu da bismo doveli energiju do podatkovnog centra. To nam štedi oko 18 mjeseci.'

Šest gigavata podatkovnih centara i partnerstva s vodećima Humain planira do 2034. godine izgraditi do šest gigavata podatkovnih kapaciteta diljem zemlje, uz podršku najvažnijih globalnih tehnoloških partnera, među kojima su Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm i Cisco. U utorak je tvrtka objavila ugovor vrijedan tri milijarde dolara s investicijskim gigantom Blackstoneom o izgradnji novih podatkovnih centara u kraljevstvu. Osim infrastrukturnih ulaganja, Humain je službeno predstavio Humain One, operativni sustav pokretan umjetnom inteligencijom koji omogućuje korisnicima da glasom ili pisanjem daju naredbe računalu, umjesto tradicionalnog klikanja po ikonama, kao u sustavima poput Windowsa ili iOS-a.