Gotovo zlatno doba nafte: Saudijci golemo bogatstvo ulažu u novo 'oružje' za gospodarsku dominaciju

Saudijska Arabija svoje golemo naftno bogatstvo sve više preusmjerava u umjetnu inteligenciju, nastojeći do kraja desetljeća postati jedan od globalnih AI centara
Glavni instrument kraljevstva u toj strategiji je Humain, domaća kompanija u državnom vlasništvu koja razvija kompletnu infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, od podatkovnih centara i cloud kapaciteta do velikih jezičnih modela i AI aplikacija. Tvrtka je u potpunosti u vlasništvu saudijskog državnog fonda vrijednog gotovo bilijun dolara.
Krunski princ Mohamed bin Salman javno je predstavio projekt u svibnju, neposredno prije posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu, a na godišnjoj konferenciji Future Investment Initiative u tom gradu nedavno su otkriveni detalji o njemu; razmjeri, ambicije, kao i financijska snaga.
Direktor tvrtke Tarek Amin istaknuo je da Humain želi pozicionirati Saudijsku Arabiju kao treće najveće AI tržište na svijetu, odmah iza Sjedinjenih Država i Kine. Riječ je o izuzetno ambicioznom cilju za novog igrača u industriji, ali Amin tvrdi da kraljevstvo ima ključnu prednost – obilne i jeftine energetske resurse koji mogu napajati sve veću potražnju za računalnom snagom.
'Imamo veliku prednost u Saudijskoj Arabiji', rekao je Amin za CNN. 'Naša energetska mreža je izvanredna – ne moramo graditi električne podstanice ni dodatnu infrastrukturu da bismo doveli energiju do podatkovnog centra. To nam štedi oko 18 mjeseci.'
Šest gigavata podatkovnih centara i partnerstva s vodećima
Humain planira do 2034. godine izgraditi do šest gigavata podatkovnih kapaciteta diljem zemlje, uz podršku najvažnijih globalnih tehnoloških partnera, među kojima su Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm i Cisco. U utorak je tvrtka objavila ugovor vrijedan tri milijarde dolara s investicijskim gigantom Blackstoneom o izgradnji novih podatkovnih centara u kraljevstvu.
Osim infrastrukturnih ulaganja, Humain je službeno predstavio Humain One, operativni sustav pokretan umjetnom inteligencijom koji omogućuje korisnicima da glasom ili pisanjem daju naredbe računalu, umjesto tradicionalnog klikanja po ikonama, kao u sustavima poput Windowsa ili iOS-a.
Tvrtka već koristi vlastiti sustav za upravljanje internim procesima, uključujući odjele ljudskih resursa, financija, pravnih poslova, operacija i IT-a. Prema Aminovim riječima, u odjelu za obračun plaća sada radi samo jedan zaposlenik, a sve ostalo obavljaju AI agenti.
AI kao novi stup saudijske transformacije
Kraljevstvo se približava završnici svoje gospodarske transformacije nazvane Vision 2030, ali suočava se istovremeno s padom cijena nafte i kašnjenjima u realizaciji megaprojekata poput futurističkog grada Neoma. Zbog toga umjetna inteligencija postaje ključna za poticanje rasta i diversifikaciju najvećeg gospodarstva arapskog svijeta.
Saudijska Arabija pritom ima i regionalnog konkurenta – Ujedinjene Arapske Emirate – koji kroz tvrtku G42 razvija vlastitu AI strategiju. Nedavno je Abu Dhabi sklopio povijesni sporazum s američkom administracijom o gradnji podatkovnog centra Stargate UAE, vrijednog 500 milijardi dolara te najvećeg izvan SAD-a, u suradnji s OpenAI-em, Oracleom, Nvidijom i Ciscom.
Upitan ima li prostora za dva regionalna teškaša, Amin je poručio da podržava širenje znanja i tehnologije. 'Dobro je za čovječanstvo da se znanje, posebno o umjetnoj inteligenciji, ne centralizira na jednom mjestu. Dobro je što se toliko toga događa u UAE-u. Dobro je i što se događa u Saudijskoj Arabiji', rekao je.
Istaknuo je i da se Humain po strukturi razlikuje od sličnih projekata: 'Naša odluka bila je vrlo jasna – Humain nije holding kompanija, nego operativna kompanija.'