Tajna Hitlerova DNK objasnila puno toga oko ponašanja nacističkog diktatora

Adolf Hitler imao je genetski poremećaj koji mu je ometao razvoj spolnih organa, otkrila je nova analiza njegova DNK. Nacistički diktator imao je Kallmannov sindrom, što mu je utjecalo na normalan tijek puberteta i sugerira da je vjerojatno imao poteškoća s uspostavljanjem seksualnih odnosa.

Nalazi će biti otkriveni u dokumentarcu Channela 4 'Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator', a on također razotkriva mitove o Hitlerovom židovskom podrijetlu i pruža dokaze za to da je vjerojatno imao jedno ili više neurodivergentnih ili mentalnih zdravstvenih stanja.

Znanstvenici su uspjeli izgraditi DNK profil iz uzorka tkanine umrljane krvlju koju je pukovnik američke vojske izrezao sa sofe na kojoj je Hitler počinio samoubojstvo 1945. godine.