Tajna Hitlerova DNK objasnila puno toga oko ponašanja nacističkog diktatora

Adolf Hitler imao je genetski poremećaj koji mu je ometao razvoj spolnih organa, otkrila je nova analiza njegova DNK. Nacistički diktator imao je Kallmannov sindrom, što mu je utjecalo na normalan tijek puberteta i sugerira da je vjerojatno imao poteškoća s uspostavljanjem seksualnih odnosa.
Nalazi će biti otkriveni u dokumentarcu Channela 4 'Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator', a on također razotkriva mitove o Hitlerovom židovskom podrijetlu i pruža dokaze za to da je vjerojatno imao jedno ili više neurodivergentnih ili mentalnih zdravstvenih stanja.
Znanstvenici su uspjeli izgraditi DNK profil iz uzorka tkanine umrljane krvlju koju je pukovnik američke vojske izrezao sa sofe na kojoj je Hitler počinio samoubojstvo 1945. godine.
Priče iz Prvog svjetskog rata sugeriraju da je Hitler bio maltretiran zbog veličine svojih genitalija, a njegovo genetsko stanje značilo je da je imao izglede jedan naspram deset za razvoj mikropenisa. Liječnički pregled iz 1923. godine, otkriven tijekom 2015., pokazao je da je doista imao nespušteni testis, dajući iznenađujuću vjerodostojnost pogrdnoj ratnoj pjesmi o njemu.
Otkrića bi mogla pomoći u objašnjavanju njegove 'vrlo neobične i gotovo potpune predanosti politici'. Hitler je jedina osoba među cijelim nacističkim vodstvom koja nije imala suprugu, djecu ili izvanbračnu vezu. Nalazi DNK također su opovrgnuli dugogodišnje glasine da je Hitler židovskog podrijetla, kao nezakoniti potomak židovskog djeda.
S druge strane, nije isključeno to da je patio od nekog od brojnih neurodivergentnih i mentalnih poremećaja. Utvrđeno je naime da je bio u gornjem percentilu kad je riječ o izgledima za autizam, shizofreniju i bipolarni poremećaj.
Nije jasno koje je od ovih simptoma mogao imati, no ove nalaze ne treba koristiti za stigmatizaciju onih s istim stanjima koja su naznačena u DNK-u jer ponašanje nikad nije 100 posto genetski uvjetovano, piše Independent.