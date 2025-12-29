Lavrov: Ukrajinci su pokušali napasti Putina u njegovoj rezidenciji. Ovo mijenja sve

Prema Lavrovljevim riječima, Ukrajina je 28. i 29. prosinca pokušala napasti državnu rezidenciju ruskog predsjednika koristeći 91 bespilotnu letjelicu dugog dometa. Sve su, tvrdi, uništile ruske protuzračne snage, prenosi Reuters.

„Takve nepromišljene akcije neće ostati bez odgovora“, rekao je Lavrov, ocijenivši napad kao „državni terorizam“. Dodao je i da su ciljevi za uzvratne udare ruskih oružanih snaga već određeni.

Lavrov je naglasio kako se incident dogodio u trenutku kada se vode pregovori o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini. Istaknuo je da Rusija neće odustati od pregovora, ali je poručio da će se pregovarački stav Moskve zbog tog događaja preispitati.

Za sada nije jasno je li se Vladimir Putin u vrijeme navodnog napada nalazio u rezidenciji.