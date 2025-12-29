PRIPREMAJU ODMAZDU

Lavrov: Ukrajinci su pokušali napasti Putina u njegovoj rezidenciji. Ovo mijenja sve

Maja Čohan

29.12.2025 u 17:04

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/KREMLIN / POOL
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina pokušala izvesti napad na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti te poručio da će Moskva zbog toga preispitati svoju pregovaračku poziciju

Prema Lavrovljevim riječima, Ukrajina je 28. i 29. prosinca pokušala napasti državnu rezidenciju ruskog predsjednika koristeći 91 bespilotnu letjelicu dugog dometa. Sve su, tvrdi, uništile ruske protuzračne snage, prenosi Reuters.

„Takve nepromišljene akcije neće ostati bez odgovora“, rekao je Lavrov, ocijenivši napad kao „državni terorizam“. Dodao je i da su ciljevi za uzvratne udare ruskih oružanih snaga već određeni.

Lavrov je naglasio kako se incident dogodio u trenutku kada se vode pregovori o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini. Istaknuo je da Rusija neće odustati od pregovora, ali je poručio da će se pregovarački stav Moskve zbog tog događaja preispitati.

Za sada nije jasno je li se Vladimir Putin u vrijeme navodnog napada nalazio u rezidenciji.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je optužbe Moskve, nazvavši ih lažnima. Ustvrdio je da Rusija takvim tvrdnjama pokušava stvoriti izgovor za nove napade, prenosi Independent.

Prema njegovim riječima, Moskva „namjerno pokušava potkopati napredak u razgovorima sa Sjedinjenim Državama“ te se istodobno priprema za napade na vladine zgrade u Kijevu. Zelenski je potom ponovno demantirao izvješća o navodnom ukrajinskom napadu na Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, nazvavši ih „lažima“.

Poručio je da Rusija svjesno pokušava sabotirati napredak u pregovorima sa SAD-om te upozorio da se Kremlj priprema za udare na ključne državne institucije u Kijevu.

