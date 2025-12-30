Putin iznio detalje razgovora s Trumpom: Nije mogao ni zamisliti ovako lude akcije

Ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom je razgovoru s američkim predsjednikom Donald Trump ustvrdio da je Ukrajina dronovima napala jednu od njegovih službenih rezidencija. Tu je tvrdnju Kijev gotovo odmah odbacio kao izmišljotinu

Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao Trumpu da je Ukrajina „pokrenula teroristički napad“ dronovima, ciljajući predsjedničku rezidenciju. U Moskvi tvrde da je Trump na tu informaciju reagirao „šokirano i ogorčeno“. „Trump je rekao da ne može ni zamisliti tako lude akcije. I, kako je navedeno, to će nesumnjivo utjecati na američki pristup suradnji sa Zelenskim, kojemu, kako je sam Trump rekao, hvala Bogu, sadašnja administracija nije dala ‘Tomahawke’“, stoji u zapisu Kremlja kojeg prenosi yahoo!news. Putin i Trump razgovarali su dvaput u jednom danu. Trump je razgovor kasnije opisao kao „vrlo dobar“, ali je priznao da im je ostalo „nekoliko vrlo trnovitih pitanja“.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

'Trump je bio vrlo ljut' Američki predsjednik novinarima je potom rekao da je bio „vrlo ljut“ kad mu je Putin ispričao detalje navodnog napada. „Jedno je biti uvredljiv, a drugo napasti nečiju kuću“, poručio je. Na pitanje jesu li američke obavještajne službe potvrdile ruske tvrdnje, Trump je odgovorio da je „moguće“ da se napad nije dogodio onako kako ga je Putin opisao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su ruske snage oborile dronove koji su navodno ciljali rezidenciju u Novgorodskoj regiji, no za to nije ponudio nikakve dokaze. Riječ je, pritom, o sporednoj rezidenciji ruskog predsjednika, koja se uglavnom koristi kao utočište, a ne o njegovoj glavnoj rezidenciji.

Trump kaže da je za napad saznao izravno od Putina Izjava je uslijedila nakon nedavnih mirovnih pregovora na Floridi, gdje se Trump sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi dogovorili revidirani plan za okončanje rata, piše vt. Govoreći sa svog imanja Mar-a-Lago u Palm Beachu tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, Trump je novinarima rekao da ga je o incidentu obavijestio nitko drugi nego sam Putin. „Da, ne sviđa mi se - nije dobro. Čuo sam za to jutros. Znate li tko mi je rekao za to? Predsjednik Putin mi je rekao za to rano ujutro - rekao je da je napadnut“, otkrio je Trump. Nastavio je opisivati ​​situaciju kao opasnu i loše tempiranu. „Nije dobro, nije dobro. Ne zaboravite, znate, Tomahawke? Zaustavio sam Tomahawke. Nisam to htio, jer govorimo o, znate, osjetljivom razdoblju. Ovo nije pravo vrijeme. Zelenski: Rusija laže Ukrajina je te tvrdnje odlučno odbacila. Predsjednik Volodimir Zelenski, koji se u nedjelju sastao s Trumpom u njegovu odmaralištu Mar-a-Lago, rekao je da je Rusija priču o napadu izmislila kako bi sabotirala razgovore Kijeva i Washingtona. „Još jedna runda laži Ruske Federacije“, poručio je Zelenski novinarima. „Jasno je da smo jučer imali sastanak s Trumpom i jasno je da je za Ruse, ako nema skandala između nas i Amerike i ako napredujemo, to za njih neuspjeh, jer ne žele završiti ovaj rat.“