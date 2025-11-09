TIM DAVIE

Šef BBC-a podnio ostavku nakon kritika zbog dokumentarca o Trumpu

Tim Davie
Generalni direktor britanskog BBC-a Tim Davie, kao i izvršna novinska urednica Deborah Turness, podnijeli su ostavku nakon kritika zbog pristranosti, među ostalim i načina na koji je montiran govor američkog predsjednika Donalda Trumpa

BBC se našao na meti zbog optužbi da nije uspio zadržati političku neutralnost u izvještavanju, uključujući onome o Trumpu, ratu između Izraela i Hamasa i transrodnih pitanja. U posljednjoj kontroverzi, Daily Telegraph danima izvještava o internom dokumentu bivšeg BBC-jeva savjetnika za standarde koji je naveo niz pogrešaka, među ostalim i način na koji je montiran Trumpov govor od 6. siječnja 2021.

U dokumentu se navodi da je BBC-jev program Panorama montiran iz dva dijela Trumpova govora kako bi izgledalo da on potiče izgrede na Kapitolu u siječnju 2021. godine.

U BBC-jevu dokumentarcu o Trumpu prikazano je kako govori svojim pristašama 'otići ćemo prema Kapitolu' i 'pakleno se boriti', što je komentar iz njegova drugog govora. Trumpova glasnogovornica Karoline Leavitt opisala je BBC kao '100 posto lažne vijesti' i 'propagandnom mašinom' u intervjuu objavljenom u petak.

