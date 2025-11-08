KRIZA VLADE

Amerikanci šalju svoje vojnike u Njemačkoj na ručak u - pučku kuhinju

B. S. / Hina

08.11.2025 u 14:35

Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
Američka vojska preporučila je svojim pripadnicima stacioniranim u Njemačkoj da zbog izostanka plaće zbog blokade proračuna, pomoć potraže u njemačkim pučkim kuhinjama i ustanovama koje dijele hranu siromašnima, prenose njemački mediji u subotu.

Uprava američke vojske stacionirane na četiri lokacije u Bavarskoj na svojoj je internetskoj stranici dala upute vojnicima kako se odnositi prema izostanku plaće čija isplata je blokirana zbog spora u Kongresu oko budžeta.

Između ostalog se upućuje i na njemačke karitativne organizacije poput „Tafel“ koje u svim većem mjestima siromašnim građanima dijele živežne namirnice.

U Bavarskoj je trenutačno stacionirano oko 37.000 američkih vojnika.

Isto tako se ukazuje i na aplikacije preko kojih se može doći do informacije gdje se mogu nabaviti namirnice kojima uskoro ističe rok trajanja.

Kako javljaju njemački mediji, US Garnizon Bavaria je u međuvremenu povukao ove upute sa svoje internetske stranice.

U jednom priopćenju dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, američka vojska tvrdi kako je uputa bila namijenjena civilnim zaposlenicima, kojih je u Bavarskoj oko 11.000.

Međutim, isti list navod kako je za plaće njemačkim državljanima zaposlenima kod američke vojske, Njemačka uskočila pozajmicom od oko 43 milijuna eura.

SAD ulazi u 38. dan tzv. shutdowna zbog čega su blokirane isplate plaća državnim zaposlenicima.

