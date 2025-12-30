Vučić poslao poruku Srbima: Zaželio najbolju godinu u povijesti i dotaknuo se Hrvatske

Za 2026. imamo dva cilja - mir i stabilnost i da to bude najbolja ekonomska godina u povijesti Srbije, izjavio je u utorak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio ulaganja u vojsku 'u milijardama', ustrajnost u politici vojne neutralnosti, očuvanje mira u regiji, povećanje plaća i mirovina, nove infrastrukturne projekte

"Prvi cilj je mir i stabilnost, a drugi je da bude najbolja godina u povijesti Srbije vezana za ekonomiju", rekao je Vučić u godišnjem obraćanju koje su izravno prenosile televizije s nacionalnim opsegom. Referirajući se na tisuće protuvladinih prosvjeda tijekom 2025. godine, istaknuo je kako je "ponosan" da su, unatoč brojnim okupljanjima koja je nazvao "protuzakonitim", sačuvani mir i stabilnost i da je sve prošlo "bez mrtvih". Vučić se požalio na "značajan utjecaj" kriminalnih skupina iz Crne Gore i s teritorija Kosova, te Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih dijelova i bivše Jugoslavije, ali i iz regije jugoistočne Europe. Ustvrdio je da Srbija ima "najmanju stopu kriminaliteta" u svojoj povijesti - 64.072 registrirana kaznena djela u 2025. - "najmanje za proteklih 25 godina". Vučić najavio je da će policija, posebice njezine posebne postrojbe, "biti neusporedivo bolje opremljene", te da se očekuje i dodatno povećanje zarada za pripadnike policije i vojske.

Šoping za vojsku Dodao je da država, uz vlastitu vojnu industriju, kupuje sve za vojsku i naoružanje sa svih strana svijeta spomenuvši Francusku, Izrael, Kinu, Rusiju... Prije dva dana potpisani su "veliki ugovori, u milijardama eura, a ne u milijunima eura", o čemu će, kako je rekao, "kada bude prilika" i kada se to bude smatralo "neophodnim", obavijestiti javnost. "Mogu vam danas reći da svako prije nego što pomisli da napadne Srbiju mnogo, mnogo puta, a ne dva puta, razmislit će o tome. Naša vojska je danas mnogo, mnogo snažnija nego što je ikada bila", istaknuo je Vučić. Srbijanski predsjednik pohvalio se bogatom diplomatskom aktivnošću - s po 34 susreta s premijerima i sa šefovima međunarodnih organizacija i EU-a, sa ministrima ili predsjednicima parlamenata 31, 26 telefonskih razgovora sa šefovima država i vlada, pobrojivši da je bilo ukupno 188 tih "najvažnijih" kontakata.