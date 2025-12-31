Situacija u Gazi se ponovno pogoršava, a Izrael zapriječio rad Liječnicima bez granica

Nekoliko međunarodnih humanitarnih organizacija koje djeluju na palestinskim teritorijima, uključujući Liječnike bez granica (MSF), suočavaju se s zatvaranjem svojih operacija u Gazi početkom sljedeće godine, objavilo je u utorak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova

Izraelska vlada poduzela je pravne korake kako bi im oduzela dozvole za rad od 1. siječnja, navodeći kao razlog to što nisu registrirani i navodnu uključenost nekih zaposlenika u terorističke aktivnosti. Ministarstvo za dijasporu objavilo je da je do sada 37 organizacija pogođeno tom mjerom. Obaviješteni su da će im dozvole biti oduzete 1. siječnja te da će morati završiti svoje aktivnosti najkasnije do 1. ožujka. Liječnici bez granica upozorili su u izjavi prošlog tjedna da bi novi zahtjevi za registraciju koje je nametnuo Izrael mogli do 2026. ostaviti stotine tisuća ljudi u Pojasu Gaze bez medicinske skrbi koja spašava živote.

Umiješanost u terorističke aktivnosti MSF je pozvao Izrael da "osigura da [međunarodne nevladine organizacije] mogu nastaviti svoj nepristran i neovisan odgovor u Gazi". Već ograničena humanitarna pomoć ne bi trebala biti dodatno ograničena, navodi se u izjavi. Prema novinama Yedioth Ahronoth, organizacije su odbile zahtjev da dostave potpune popise svojih palestinskih zaposlenika za sigurnosne provjere. Izrael je optužio Liječnike bez granica za umiješanost nekih zaposlenika u terorističke aktivnosti. Na primjer, u lipnju 2024. ubijen je borac terorističke skupine Islamski džihad koji je bio zaposlen u organizaciji. U rujnu je postalo poznato da je još jedan zaposlenik služio kao snajperist palestinske milicije Hamas.

Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER







+7 Razorena Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER

Situacija u Gazi se pogoršava Humanitarna situacija u Gazi ponovno se pogoršala i izaziva ozbiljnu zabrinutost, upozorile su Velika Britanija, Kanada, Francuska i druge zemlje u zajedničkoj izjavi u utorak u kojoj se poziva Izrael na hitno djelovanje. U izjavi, koju je objavilo britansko Ministarstvo vanjskih poslova na svojim web stranicama, navodi se da bi Izrael trebao dopustiti nevladinim organizacijama da u Izraelu djeluju održivo i kontinuirano te osigurati UN-u nastavak rada u Pojasu Gaze. "Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog ponovnog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi koja je i dalje katastrofalna", stoji u izjavi ministara vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Japana, Norveške, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.